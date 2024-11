Sudakov ora vale 75 milioni: il Chelsea ci pensa, il Napoli non lo prese a 50 milioni (Daily Mail)

L’ad dello Shakhtar conferma: «Abbiamo avuto alcuni contatti con grandi club». E’ anche molto amico di Mudryk, che gli ha consigliato di raggiungerlo in Inghilterra.

Il Chelsea sembra intenzionato ad acquistare Georgiy Sudakov, trequartista dello Shakhtar Donetsk. Anche il Napoli poteva comprarlo a gennaio, ma il club di De Laurentiis offrì troppo poco.

Chelsea, 75 milioni per Sudakov: il trequartista poteva arrivare a Napoli per 50 milioni

Il Daily Mail riporta:

Georgiy Sudakov è valutato 65 milioni di sterline [75 milioni di euro]. Il Chelsea ha avuto colloqui con l’entourage del 21enne ucraino. Ha segnato otto gol fino ad ora in questa stagione; lo monitorano anche Arsenal, Manchester City, Liverpool e alcuni club italiani. L’ad del club ucraino Sergei Palkin è stato ospite di recente a Stamford Bridge per vedere il Chelsea battere l’Everton 6-0.

In seguito, ha confermato ai media: «In questa finestra di mercato estiva, ha una grande possibilità di trasferirsi in un grande club. Abbiamo avuto alcuni contatti con grandi club. A Stamford Bridge molte persone mi hanno chiesto di lui». Inoltre, Sudakov è amico intimo di Mykhailo Mudryk, che gioca nei blues e gli ha consigliato di venire a giocare in Inghilterra.

Poteva diventare un calciatore azzurro a gennaio

«A gennaio ho detto al Napoli che avrebbero potuto avere Sudakov investendo 50 milioni di euro più bonus, ma loro hanno offerto 40 milioni. Dissi loro di chiudere l’accordo, di approfittare all’epoca, altrimenti avrebbero perso questa occasione unica: ora non basteranno 50 milioni».

Palkin ha le idee chiare: «Sì, non avrebbero più alcuna possibilità di prenderlo a quella cifra, perché ci sono molti altri club che lo cercano, che lo vogliono. I più interessati saranno i club inglesi».

