Paganini: «Il Psg non è andato oltre i sondaggi per Osimhen»

Il giornalista Rai a Radio Crc: «Prossimo allenatore del Napoli? Il tentennamento di Conte non piace a De Laurentiis, perciò ha virato su Pioli».

A Radio Crc è intervenuto il giornalista Rai Paolo Paganini per parlare del futuro del Napoli e di Victor Osimhen.

Paganini: «Il Psg si è fermato ai sondaggi su Osimhen. Martinez Quarta e Buongiorno sono possibili colpi»

Sul bomber nigeriano ha dichiarato:

«Osimhen ha già un acquirente? No, non ce l’ha. Ci sono stati dei sondaggi con il direttore sportivo del Psg che conosce molto bene Osimhen. Per il momento si sono fermati lì i contatti».

L’obiettivo della panchina del Napoli:

«De Laurentiis ha capito che l’anno prossimo deve dare un segnale forte alla piazza, il suo primo obiettivo rimane Conte che sappiamo benissimo che al di là di quello che costa a livello di ingaggio, chiede una lista della spesa che il Napoli potrebbe permettersi. È anche vero che Conte, da quello che so, spera ancora in una chiamata della Juventus e tentenna. Questo tentennamento non piace a De Laurentiis che ha individuato in Pioli un’alternativa».

Sul mercato estivo:

«Martinez Quarta e Buongiorno sono in ottica Napoli. Ricordiamoci anche che il Napoli era stato il primo ad andare su Koopmeiners l’anno scorso. Però se vendi bene Osimhen, è vero che ti serve la punta, ma hai la liquidità per fare mercato.»

Manna il futuro ds degli azzurri:

«Il fatto che lui possa arrivare a Napoli con la carica di direttore sportivo è un salto di qualità. Ha grandi conoscenze, è bravo, ma è normale si debba interfacciare con un presidente operativo come De Laurentiis. Arrivando Manna, credo che le scelte saranno molto collegiali».

Per sostituire il nigeriano, il Napoli è su Dovbyk del Girona (Sky)

«Il Napoli cerca un centravanti con quelle caratteristiche (ndr di Lukaku), lì ci sarebbe l’affidabilità della storia di Lukaku, sebbene anche lui abbia un ingaggio e delle richieste importanti per questa società attenta al bilancio. Il Napoli però cerca un centravanti di quel tipo. Il Napoli sta scegliendo il suo centravanti: Lukaku sì, ma ti faccio anche il nome di Dovbyk, che è un ucraino alto 1.89, centravanti del Girona. 20 gol per lui in Liga, ieri ha segnato contro il Barcellona. Il Napoli lo sta monitorando con attenzione, ha grande disponibilità economica, ma può scontare il non giocare la Champions».

