Napoli, gambe pesanti e lucidità alterna. Contava vincere e si è vinto

⏰ Pronti, partenza, via. Cajuste pensa ad 1-2-3 stella e si ferma dopo aver toccato il pallone. Mercenaro preciso come una pec di risposta, comunica che è calcio di rigore. Dopo pochi minuti alla calura estiva, si aggiunge ‘o sanghe ncapa, ma dura poco.

🤌 Ma chi ci sta a centrocampo? Vuoto come le attenzioni verso i prati di Serie A (indecente allo Stirpe). Tra difesa e attacco ci passavano due cumane. Poi Raspa prende le misure e Politano accuccia cori e sogni di gloria dei ciociari.

😎 Il capitano strattona tutta il Frosinone. Si porta appresso il difensore per tutta la fascia destra. Victor sfonda portiere, traversa, rete e una quarantina di cammelli che lo aspettavano, invano, al principio del deserto.

🌑 Ad inizio secondo tempo è entrato il Maschio Angioino. Leggermente ha eclissato gli avversari. Ponte Levatoio per far passare i compagni; Torre di controllo per appaciare un pochino Juan Jesus ancora sonnecchiando. Zambo ha chiarito la sua forza. IL RE GUERRIERO.

😘 Un bacio a Di Francesco che, facendo entrare Canotto, ha ricordato a quelli dei pronostici e delle griglie che è ancora tempo di andarsi a fare due bagni. Ed anche perché la sua costruzione da basso non prevede i piedi buoni ma l’intenzione, solo le intenzioni.

👋 Dalla panchina del Napoli entrano Elmas, Simeone e Rui. Giocherebbero anche le partite di condominio nelle altre primi sei del campionato. Dimostratemi il contrario. Questa è la forza di una squadra e di una società mai vista prima nella città di Napoli.

👊 Gambe pesanti, lucidità alterna. Contava vincere e si è vinto. Con personalità, con consapevolezza, con grazia e forza. Con il mercato ancora aperto questo è solo calcio d’Agosto. Aspettando Veiga e chissà forse un ultimo grande acquisto per chiedere alla storia un altro capitolo da ricordare, per sempre.

