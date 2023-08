È partito l’iter amministrativo per far fuori Rubiales

La denuncia del Consiglio Superiore dello sport. Il ministro: «Le sue azioni avrebbero meritato la condanna fin dal primo momento».

Il Consiglio Superiore dello sport spagnolo ha deciso di presentare una dichiarazione al Tribunale amministrativo dello sport per violazione di legge sportiva da parte di Luis Rubiales durante la finale dei Mondiali femminili di calcio. È l’inizio dell’iter che porterà alla defenestrazione del presidente della federcalcio spagnola.

“Il Consiglio Superiore dello sport (Csd) conferma, attraverso una dichiarazione, che ieri venerdì ha formulato una “richiesta motivata” al Tribunale amministrativo dello sport (Tad) per una possibile violazione della legge sportiva da parte del presidente della Federcalcio spagnola (Rfef), Luis Rubiales. Il governo ha finalmente chiesto la sua “sospensione precauzionale”. Secondo la lettera pubblicata oggi, “entrambe le violazioni sono considerate molto gravi, il che rende possibile adottare una misura di sospensione precauzionale e provvisoria di Luis Rubiales come presidente della Federcalcio spagnola a causa del suo comportamento inaccettabile durante la finale del campionato mondiale di calcio femminile.” Secondo il Csd, l’articolo 76.1 violato a della Legge sportiva, che si riferisce agli abusi di autorità, e l’articolo 14.h del Regio Decreto 1591/1992, sugli atti noti e pubblici che violano la dignità o il decoro dello sport. Pertanto, ” tenendo conto di entrambe le infrazioni, considerate molto gravi, il Csd ha presentato al Tad una richiesta motivata contro il presidente della Rfef.””

Si è espresso in merito il ministro della Cultura e dello Sport, Miquel Iceta:

“Il ministro ha sottolineato non solo al presidente della Federcalcio, ma anche all’Assemblea stessa che rappresenta il calcio spagnolo, il problema strutturale che il nostro sport sta vivendo. In assenza di scuse da parte di Luis Rubiales e dei portavoce del calcio, il governo, secondo Iceta, ha presentato la propria denuncia al Tad in merito ad alcuni fatti che considera gravi. Se il Tribunale conferma tale denuncia e ne inizia l’elaborazione, «possiamo richiedere la sospensione provvisoria della posizione del presidente della Rfef. Cercheremo di accorciare il più possibile i tempi della Corte, in modo che la società spagnola possa trovare una risposta con una procedura che possa culminare in sanzioni eccezionalmente dure. Siamo di fronte a fatti gravi, un’azione inaccettabile che ha meritato la condanna del governo fin dal primo momento. E una richiesta di spiegazioni e scuse che non si sono verificate. Dovremmo tutti sapere che le nostre procedure sono assolutamente scrupolose, democratiche e trasparenti. Non si tratta qui del governo che fa e disfa come vuole una federazione sportiva, ma si tratta del Governo che adempie al suo obbligo di garantire i diritti di tutti. E quindi, come abbiamo capito che la legislazione sportiva è stata violata in modo molto serio, siamo andati al Tad. Spetterà alla Corte decidere se abbiamo ragione e, quindi, si apre la strada per una sospensione del presidente della Rfef e l’avvio di un fascicolo che si concluderà con una risoluzione. Il presidente della Rfef stesso avrebbe potuto assumersi le responsabilità. La stessa Assemblea avrebbe potuto fare proprio il clamore della società spagnola. Il clamore delle nostre atlete, di quelle donne che hanno vinto il più grande titolo a cui si può aspirare e che, in qualche modo, il loro trionfo è stato segnato da un incidente che non doveva accadere. Quello che possiamo dirvi è che se il Tad considera indagare su questi fatti, descritti da noi come molto gravi, il Csd potrebbe immediatamente sospendere il presidente della Rfef fino a quando non ci sarà una risoluzione definitiva.», ha sottolineato il ministro.”

ilnapolista © riproduzione riservata