Rubiales, non solo il bacio: in tribuna mentre esulta toccandosi il pacco (VIDEO)

La notizia e le immagini riprese da Rmc Sport che scrive: “si tocca le parti intime proprio accanto alla regina Letizia di Spagna e sua figlia Sofia”

Criticato per aver baciato l’attaccante Jenni Hermoso sulla bocca nel corso della premiazione per la vittoria della Spagna sull’Inghilterra nella finale dei Mondiali femminili, Luis Rubiales (presidente della federazione spagnola) è stato immortalato mentre si esibiva in un altro gesto poco carino sugli spalti di Sydney.

Come scrive Rmc Sport

da qualche ora circola un video imbarazzante per Rubiales. Mostra il numero uno del calcio spagnolo esultare toccando le sue parti intime nella tribuna dell’Accor Stadium. Proprio accanto alla regina Letizia di Spagna e sua figlia Sofia…

🎥 Los dos planos de la vergüenza. El gesto obsceno de Luis Rubiales, presidente de la RFEF, a escasos metros de la Reina Letizia y la Infanta Sofía. pic.twitter.com/39Av7ljGFb — Relevo (@relevo) August 21, 2023

Rmc Sport prosegue raccontando che Rubiales si è scusato per il suo controverso bacio.

Ma la scena dell’esultanza volgare si è svolta prima del bacio con Hermoso.

Abbastanza da macchiare ulteriormente la reputazione del capo della Federcalcio spagnola molto criticato in Spagna dove alcuni esponenti politici chiedono le sue dimissioni.

Di fronte al tumulto causato dal suo comportamento nei confronti di Jenni Hermoso, Luis Rubiales si è scusato in un video: “Ho sbagliato, devo ammetterlo. Devo scusarmi, imparare da questo e capire che quando sei presidente, devi essere più attento”.

