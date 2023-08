Al Thani sfotte De Laurentiis dopo lo scippo di Veiga

In principio c’era stato lo sfottò del Lens per Danso il difensore centrale invano inseguito dal Napoli, adesso arriva quello di Al Thani dopo che l’Arabia Saudita ha scippato a De Laurentiis lo spagnolo Gabriel Veiga gioiellino del Celta Vigo (finito in Arabia Saudita, all’Al Ahli). Una pratica inusuale che stranamente accade solo (o quasi solo, ma non ricordiamo esempi simili) con De Laurentiis.

You can keep your player now, we have the best talent 😎💚

–@ADeLaurentiis

— حسام القحطاني (@H_Alqhtanii) August 23, 2023