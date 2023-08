Napoli beffato, Gabri Veiga è andato in Arabia Saudita: all’Al Ahli (Fabrizio Romano)

Clamoroso. Gabri Veiga è andato in Arabia Saudita. È quindi definitivamente saltata la trattativa con il Napoli, come scrive in esclusiva su Twitter Fabrizio Romano. Il Celta ha accettato l’offerta e anche il calciatore ovviamente. Scrive Romano che cruciale è stato il ruolo del tecnico Matthias Jaissle ex Salisburgo.

Uno schiaffo per il Napoli che sembrava aver piazzato un importantissimo colpo di mercato. E una rivincita per i sauditi che sono stati a un passo dal prendere Zielinski che invece ora è a un passo dal rinnovo con gli azzurri. Arabia Saudita che, non dimentichiamolo, ha come obiettivo anche Victor Osimhen.

EXCLUSIVE: Gabri Veiga to Al Ahli, here we go! Bid accepted by Celta, player also said yes 🚨🟢🇸🇦

Coach Jaissle was crucial for Veiga to accept.

Al Ahli sign their secret top target.

Saudi side want to invest on world best talents — and now they also got the gem Gabri Veiga. pic.twitter.com/8xfOMyiUTS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2023