Scamacca, prima offerta dell’Inter al West Ham: tra i 20 e i 22 milioni (Di Marzio) 

L’Inter lo vuole a titolo definitivo, la Roma punta al prestito con obbligo di riscatto. Si apre la trattativa per l’attaccante

L’Inter ha fatto la prima offerta ufficiale al West Ham per Gianluca Scamacca. Una proposta che, scrive Gianluca Di Marzio, si aggira tra i 20 e i 22 milioni. Si apre la trattativa per portare l’attaccante a Milano.

Di Marzio scrive:

“L’Inter è in trattativa con il West Ham per Gianluca Scamacca. I nerazzurri, dopo l’arrivo di Thuram, vogliono un altro attaccante. La prima offerta dell’Inter per anticipare la concorrenza si aggira tra i 20 e i 22 milioni senza condizioni per portarsi a casa l’attaccante a titolo definitivo, la formula che il West Ham vorrebbe. Mentre la Roma sta puntando sul prestito con obbligo di riscatto a determinate presenze e con la qualificazione in Champions. Il giocatore, comunque, ha aspettato e aspetta ancora la Roma anche se direbbe comunque sì a un club come l’Inter, che gioca anche la Champions League. La trattativa è quindi entrata nel vivo con l’Inter che sta cercando l’intesa con il West Ham per quello che sarebbe il ritorno in Italia di Gianluca Scamacca”.

