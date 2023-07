Carnevali: «Scamacca? Farebbe bene a restare in Premier e a non tornare in Italia, specie a Roma»

Alla Rai: «Certe sfide bisogna portarle avanti senza accontentarsi. Lui vorrebbe tornare a casa ma non so se questa cosa gli possa fare bene».

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Rai. Carnevali ha parlato del suo ex giocatore, Gianluca Scamacca, esortandolo a restare in Premier e a non tornare in Serie A.

«Può essere un ottimo acquisto per una società importante, ha grandi qualità e margini di crescita ancora notevoli. Fossi nell’Inter, nella Roma o nella Juve, lo prenderei assolutamente. Ma se fossi in lui, io rimarrei in Premier e non andrei nessuno di questi club: è rimasto lì solo un anno, ha avuto un infortunio che lo ha condizionato, appena arrivato non conosceva il campionato, la lingua e il mondo dell’Inghilterra. Farebbe bene a giocarsi le sue carte in Premier e non aver voglia di tornare in Italia, specie a casa sua, a Roma. Certe sfide bisogna portarle avanti senza accontentarsi. Lui vorrebbe tornare a casa ma non so se questa cosa gli possa fare bene».

Carnevali ha anche parlato della cessione del brasiliano Rogerio, in odore di Milan:

«Col Milan non c’è stata trattativa per Rogerio, abbiamo altre opportunità ma non col Milan in questo momento. Magari nei prossimi giorni arriveranno anche loro…».

Per quanto riguarda Berardi, Carnevali ha escluso la Lazio:

«Quest’anno per il momento non c’è stata alcuna trattativa con alcun club. Leggevo che ci fosse già un accordo, ma con noi non c’è stato nessun contatto e i procuratori mi hanno detto che non c’era niente. Anche con la Lazio non c’è stata trattativa, spero rimanga anche quest’anno perché è il nostro campione e la nostra bandiera».

Infine, sul caso Maxime Lopez:

«Maxime Lopez ha espresso il desiderio di andare via e non continuare con noi. Se ci saranno opportunità e società pronte a soddisfare i nostri desideri economici noi non lo tratterremo. Vogliamo solo giocatori che abbiano voglia e passione per giocare con la maglia neroverde. Chi non ha questa voglia è meglio che si faccia da parte, ma non è un discorso rivolto solo a lui. Devono esserci le opportunità giuste, altrimenti io tengo sempre dei posti liberi in tribuna accanto a me, possono venire lì e spiegarmi il gioco del calcio».

