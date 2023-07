Osimhen non è sereno: si aspettava di chiudere presto la questione rinnovo (CorSport)

L’umore non è dei migliori. I tempi si sono allungati, rispetto al previsto e la distanza resta, sia sulla clausola che sull’ingaggio

Quattro giorni di dialogo tra l’agente Roberto Calenda e il presidente del Napoli De Laurentiis non sono bastati: sul fronte rinnovo di Victor Osimhen con il club partenopeo non ci sono ancora risvolti positivi. Si discute ancora della clausola da inserire nel contratto e del suo valore, dell’ingaggio del nigeriano e delle proporzioni che dovrà avere rispetto alla valutazione di 200 milioni del cartellino stabilita da De Laurentiis. Il Corriere dello Sport scrive che Osimhen non sembra sereno, che il suo umore non è dei migliori, lo si vede a Dimaro, negli allenamenti con la squadra e nelle uscite pubbliche. A tutti quelli che glielo hanno chiesto, l’attaccante nigeriano ha detto di voler restare a Napoli, ma sperava e si aspettava che la questione rinnovo si chiudesse più in fretta, invece i tempi si sono allungati e la distanza tra il suo agente e il club resta.

Il quotidiano sportivo scrive:

“Anche le vibrazioni interne lo percepiscono di umore così così; non esattamente sereno: ha detto di voler restare a Garcia e a chiunque abbia letto la dichiarazione d’amore azzurro nell’intervista rilasciata in Nigeria prima di rientrare e si aspettava di concludere presto la questione. I tempi, invece, si sono allungati: la distanza resta. Del resto sono notevoli i punti in ballo: l’inserimento di una clausola e il valore della stessa, l’ingaggio, le proporzioni tra i termini e la maxi valutazione di 200 milioni del cartellino stilata da Adl”.

Anche durante la presentazione della squadra di Garcia ai tifosi, Osimhen, dopo essere stato acclamato dal pubblico, si è andato a posizionare alle spalle dei compagni, in una posizione più defilata. Altro sintomo di un’atmosfera non esattamente serena e di un atteggiamento non proprio leggero da parte del centravanti del Napoli. Si è messo appena dietro Anguissa, mantenendo un profilo basso. Nonostante il calore dei tifosi.

ilnapolista © riproduzione riservata