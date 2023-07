Onana, il portiere scelto da Ten Hag allo United, potrebbe rivelarsi un passo falso (Guardian)

All’Ajax i rapporti tra i due furono tesi, ora il tecnico dello United sembra essersene dimenticato. Il Guardian rivela i propri dubbi

Ormai manca solo l’ufficialità da parte dei club in questione ma si può tranquillamente affermare che Onana è un nuovo giocatore del Manchester United. Ai Red Devils, il camerunense ritroverà Ten Hag, suo allenatore già all’Ajax.

E proprio su questo rapporto che si innesta un’incognita per il Guardian. Infatti, l’ultimo anno all’Ajax, Onana non ha quasi mai giocato. Non proprio una scelta tecnica di Ten Hag, piuttosto un serie di situazioni che si sono sommate nel tempo. Prima la squalifica per doping, poi il rifiuto a rinnovare con i Lancieri e infine l’esclusione dalla squadra:

“Johan Cruyff Arena, 9 aprile 2022. André Onana viene fischiato dai suoi stessi tifosi dell’Ajax, nel suo stadio, durante una vittoria per 2-1 sullo Sparta Rotterdam mentre la squadra di Erik ten Hag si avvicina al titolo di Eredivisie. Quando gli viene fatto notare che i fischi dei tifosi potrebbero essere legati alla sua decisione di non rinnovare e di unirsi all’Inter a titolo gratuito, Onana risponde: «Devi chiederlo a loro»“.

Anche il club rimane deluso della scelta di Onana:

“Dopo che Onana è stato squalificato dodici mesi per aver ingerito Lasimac, è tornato disponibile a novembre 2021. Ha giocato solo una volta, contro il Besiktas. Poi Ten Hag non lo ha più schierato fino al 27 febbraio, contro il Go Ahead Eagles“.

Onana non ha giocato nemmeno nella finale di Coppa dei Paesi Bassi contro il Psv. Ten Hag aveva giustificato la sua assenza con un problema all’inguine ma di fatto in quella scelta hanno pesato altri fattori:

“Se tutto questo ha contribuito a rendere tesi i rapporti tra Onana e Ten Hag, adesso all’allenatore del Manchester United non importa più dopo l’impressionante stagione all’Inter. Ma ci si può ancora chiedere se la sua decisione di sostituire David de Gea con Onana si rivelerà un colpo da maestro o un passo falso“.

Tutto dipenderà anche dal carattere di Onana. Anche in nazionale il portiere ex Inter ha fatto parlare di sé dopo la discussione con il proprio ct e la conseguente esclusione dal Mondiale in Qatar a torneo già iniziato.

