Lukaku: la Juventus ora lo vorrebbe in prestito, ma il Chelsea ha rifiutato (Tuttosport)

I bianconeri non vogliono sborsare 40 milioni, ma sarebbero disposti a pagargli l’intero ingaggio. I giorni che passano potrebbero far accettare la proposta al Chelsea.

Sembra che per Lukaku non ci sia altra scelta che aspettare. La Juventus, infatti, ha proposto al Chelsea di pagargli l’ingaggio, ma avviando un prestito con diritto di riscatto. Come riportato da Tuttosport:

“La società bianconera ha voluto provare a sondare il terreno per capire attraverso intermediari se il Chelsea è disposto ad ascoltare modalità alternativa per dare via Lukaku. In soldoni, nel vero senso del parola…, non acquistare il cartellino per la cifra richiesta, ovvero 40 milioni, bensì provare la strada alternativa di un prestito, magari con qualche milione a renderlo oneroso, offrendo comunque la possibilità ai londinesi di liberarsi del pesante ingaggio del centravanti (circa 13 milioni di euro) che non rientra nel progetto del tecnico Pochettino. La risposta dei Blues è stata inequivocabile e l’avrebbe capita bene anche chi non mastica l’inglese: “No!” […] Possiamo immaginare come si resterebbe nel vedere il belga a Torino senza che di fatto la Juve sborsi un euro o quasi per poterlo avere a disposizione per una stagione in cui andrebbe a bilancio “solo” l’ingaggio. Sarebbe quello il dazio da pagare per una operazione fortemente caldeggiata da Allegri”.

Il passare del tempo potrebbe dar ragione alla società bianconera:

“Certo è che una operazione di questo tipo non sarebbe in linea con la filosofia annunciata dalla nuova governance. Se nelle prossime tre settimane Big Romelu avrà la pazienza di aspettare e non cedere alla tentazione dei soldi arabi, gli hanno offerto un centinaio di milioni in due anni, ecco che col mercato agli sgoccioli i londinesi potrebbero virare dal No al Yes. ”

