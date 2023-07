Il Chelsea è interessato a Vlahovic, ma lo stipendio è considerato proibitivo (Daily Mail)

La Juventus avrebbe ceduto Vlahovic per 21 milioni di sterline + Romelu Lukaku.

Secondo Mail Sport, il Chelsea avrebbe voluto cominciare una trattativa con la Juventus per Dusan Vlahovic, ma le cifre del suo stipendio hanno impedito ciò:

“Il Chelsea ha preso in considerazione l’acquisto di Dusan Vlahovic, con Mauricio Pochettino che sta cercando di rafforzare il suo attacco, ma lo stipendio del giocatore della Juventus (7 milioni) ha impedito di formalizzare un’offerta ufficiale. Lo stipendio è considerato proibitivo in quanto dovrebbero riorganizzare i livelli salariali del club. Alcuni giocatori del Chelsea vogliono rassicurazioni sul rafforzamento del club dopo aver ceduto alcuni giocatori importanti. Vlahovic è apparentemente disponibile a lasciare la Juventus in questa finestra di mercato, anche se i bianconeri hanno precedentemente insistito sul pagamento di 77 milioni di sterline per il talentuoso 23enne. La Juventus era disposta a lasciare che Vlahovic si trasferisse a Stamford Bridge per soli 21 milioni di sterline, se Romelu Lukaku fosse stato incluso in un accordo di scambio.”

Ricordiamo che l’attaccante serbo è fortemente voluto anche dal Psg, qualora dovesse partire Mbappé.

