Lozano, colloqui avanzati con il Los Angeles per un contratto dal 2024 (Fox Sports)

Il messicano arriverebbe a parametro zero. Si discute di un accordo per un ingaggio tra i 20 e i 25 milioni di dollari l’anno

Il rinnovo di Hirving Lozano con il Napoli è ancora incerto. Nei giorni scorsi si è parlato di un’offerta da parte del Los Angeles, in Mls, per il messicano. Lo conferma Fox Sports, che parla addirittura di colloqui molto avanzati con il club americano.

“Secondo le informazioni di Fernando Cevallos, di Fox Sports, rivelate in The Last Word, ci sono attualmente “colloqui molto avanzati” tra il Los Angeles e il messicano per portarlo alla Major League Soccer. Hirving Lozano potrebbe essere la prossima figura messicana ad emigrare nel calcio statunitense con un contratto storico per i messicani. Fernando Cevallos, di Fox Sports, ha confermato che ci sono trattative per Chucky per arrivare come parametro zero nel 2024 e sostituire Carlos Vela, che pure non ha intenzione di continuare il suo percorso con il club statunitense”.

Se Lozano approderà in Mls guadagnerebbe circa 25 milioni di dollari, stando alle indicazioni di Fox Sports.

“Nel caso in cui Chucky arrivi in Mls e diventi un nuovo calciatore del Los Angeles per sostituire Carlos Vela, l’attaccante messicano guadagnerebbe tra i 20 e i 25 milioni di dollari all’anno, secondo Fernando Cevallos, di Fox Sports, una cifra che lo renderebbe il messicano più pagato nella storia della Major League Soccer”.

¡CHUCKY PODRÍA LLEGAR A LA MLS! 🚨@FerCevallosF tiene información importante LAFC y Chucky ya tienen pláticas muy avanzadas, Vela podría no seguir y el mexicano es opción. #LUP pic.twitter.com/8z6XOXuXNl — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 17, 2023

Nei giorni scorsi il Corriere dello Sport aveva scritto dell’interesse del Los Angeles per il messicano del Napoli.

“Ieri mattina nel corso dell’allenamento, De Laurentiis s’è messo a chiacchierare con Lozano. Impegnato in un programma personalizzato per smaltire l’infortunio rimediato con la Fiorentina. Il Chucky ha il contratto in scadenza nel 2024 e le possibilità di rinnovo sono davvero esigue. La certezza è che ha una richiesta in Mls, Los Angeles Fc: si lavora”.

