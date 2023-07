Lozano ha una richiesta in Mls, le possibilità di rinnovo con il Napoli sono davvero esigue (CorSport)

Lo vuole il Losa Angeles, si lavora. Ieri colloquio con il presidente De Laurentiis a bordocampo, a Dimaro

Ci sono pochissime possibilità che Hirving Lozano resti un giocatore del Napoli anche nella prossima stagione. Il Corriere dello Sport scrive di possibilità di rinnovo molto esigue. Su Lozano c’è solo il Losa Angeles, in Mls, si lavora. Ieri il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si è soffermato a parlare con il messicano, al termine dell’allenamento, a Dimaro. Il quotidiano sportivo scrive:

“Ieri mattina nel corso dell’allenamento, De Laurentiis s’è messo a chiacchierare con Lozano. Impegnato in un programma personalizzato per smaltire l’infortunio rimediato con la Fiorentina. Il Chucky ha il contratto in scadenza nel 2024 e le possibilità di rinnovo sono davvero esigue. La certezza è che ha una richiesta in Mls, Los Angeles Fc: si lavora”.

Calciomercato.com, ieri, così descriveva il dialogo tra De Laurentiis e Lozano.

“Questa mattina il primo allenamento del Napoli sul campo di Carciato nel ritiro di Dimaro. Arrivato anche Lozano, che però a causa dell’infortunio sarà fuori per almeno altri 30-40 giorni. Solo palestra per il messicano e un incontro particolare, il faccia a faccia con De Laurentiis a bordo campo sotto gli occhi di tutti. I due si sono trattenuti a parlare per qualche minuto con il presidente che ha detto qualche parola in più rispetto a Lozano che è rimasto ad annuire. Dopodiché la stretta di mano finale prima della fine dell’allenamento”.

