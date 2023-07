Laporta: «Mbappé? Il suo arrivo sarebbe un bene per la Liga»

Il presidente del Barcellona a Espn: «Ma si gioca in undici, mi preoccuperei se i nostri rivali fossero più forti come collettivo rispetto a noi»

Il presidente del Barcellona Laporta ha parlato a Espn di un possibile approdo di Mbappé al Real Madrid, definendosi poco preoccupato dell’arrivo del francese nel suo club rivale:

«Sulla carta, è un giocatore straordinario, che fa la differenza. Averlo di fronte complica il gioco. Ho fiducia nella mia squadra. I giocatori del Barça per me sono i migliori. Una squadra è composta da undici giocatori e la priorità dovrebbe sempre essere la squadra rispetto alle individualità. Mi preoccuperei se la squadra rivale fosse più forte come squadra rispetto alla mia. Abbiamo una squadra migliore rispetto all’anno scorso. Il nostro direttore sportivo con l’allenatore stanno lavorando duramente sul mercato, che si chiuderà il 31 agosto.»

Nonostante ciò, l’arrivo di Mbappé per Laporta migliorerebbe il livello del campionato:

«Giocatori di talento che promuovono la Liga tutti i club ne beneficerebbero».

Inoltre, su Leo Messi ha commentato:

«Ha deciso di andare all’Inter Miami, lo rispettiamo. A causa delle sue richieste, è stata la cosa migliore per lui e può anche contribuire molto all’Inter Miami e al calcio degli Stati Uniti. Siamo felici se Messi è felice. Questa sarà sempre casa sua».

