Il Psg dà al Real Madrid il prezzo per Mbappé, 250 milioni trattabili. Ma non tutto andrà al Psg (Marca)

Secondo Marca, la telenovela Mbappé sarebbe alle battute finali. O comunque si intravede la luce in fondo al tunnel. In questi mesi tante volte la soluzione era vicina. Di diverso adesso c’è che il Psg ha comunicato al Real Madrid il prezzo a cui è disposto a cedere il francese. Si tratta di una cifra intorno ai 250 milioni, secondo quanto scrive il quotidiano sportivo.

“Da qualche giorno al Real Madrid sanno già l’importo fissato per Mbappé dal Paris Saint Germain, ormai rassegnato a perdere la stella in questa stagione. Si tratta di una cifra molto vicina ai 250 milioni di euro, che la madre del giocatore, Faiza Lamary, ha comunicato ai dirigenti del Real e che stanno cercando di abbassare perché supera le disponibilità del Real”.

Dopo il “no” secco di Mbappé a incontrare gli emissari arabi, il Psg ha capito che è meglio cederlo in fretta e forse è meglio anche abbassare le richieste. Ci sta provando la mamma di Kylian, in modo da incontrare anche le richieste del Real Madrid che non ha nessuna intenzione di pagare così tanto un giocatore in scadenza.

Questa volta a tenere in scacco il Psg è Florentino Perez, abile presidente del Real che, in caso di muro dei i parigini, potrebbe prendere la stella parigina a parametro zero. Sembra ovvio che il Psg non voglia che questo accada e quindi l’epilogo può essere solo uno.

“Nessuno vuole ammetterlo in pubblico, ma è chiaro che un trasferimento adesso è la soluzione migliore per tutti. Al-Khelaifi sta cercando di vendere Mbappé a una cifra gli permetta di presentare l’operazione all’opinione pubblica come una vittoria. In caso di vendita, è probabile si vanteranno di averlo fatto per un giocatore che ha ancora solo un anno di contratto. Anche se sarebbe solo una mezza verità. Perché potrebbero scendere a 225-230 milioni. Però la cifra deve essere divisa tra Psg e Mbappé, come risarcimento per la rinuncia dell’attaccante ai 192 milioni lordi pattuiti. Stanno già trattando Faiza Lamary e Kia Joorabchian, l’intermediario iraniano incaricato dal Psg di negoziare con la madre di Kylian e con il suo avvocato“.

