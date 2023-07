La Fiorentina incassa 5 gol in 27 minuti, la Gazzetta: “gli atavici problemi della difesa di Italiano” 

L’amichevole con la Stella Rossa si è rivelata una figuraccia. Si sono rivisti gli errori che hanno fatto perdere alla Viola anche la finale di Conference League

La Fiorentina di Vincenzo Italiano ha perso 5-0 contro la Stella Rossa. Cinque reti subite in meno di mezz’ora. Ancora una volta la difesa messa su dal tecnico viola si è rivelata disastrosa. La Gazzetta dello Sport commenta:

“Sprofondo viola. Vecchi difetti, gambe che non vanno e tanta confusione. Questo è il quadro della Fiorentina che a Belgrado ha fatto una figuraccia. La Stella Rossa gli ha rifilato 5 sberle nei primi 27 minuti, ha chiuso il primo round con un palo e altre occasioni per mettere a segno il sesto gol. Meno male che nel secondo i croati hanno rallentato e il solito valzer dei cambi tipico delle amichevoli ha un po’ riequilibrato la partita. Nonostante questo la Viola ha avuto una sola vera occasione per provare a non tornare con lo zero in casella, ma Cabral tutto solo davanti al portiere si è fatto deviare in angolo il tiro”.

La difesa è stata un disastro.

“Disastro difesa. Resta sempre un’amichevole di inizio stagione, ma Vincenzo Italiano sa che deve cominciare a preoccuparsi. Per il centrocampo che ha costruito poco e l’attacco che ha tirato meno. Ma soprattutto per i problemi atavici della difesa. Si sono rivisti gli errori che hanno fatto perdere parecchie gare alla Viola, inclusa la finale di Conference League con il West Ham. Igor non c’è più, volato al Brighton ma Quarta ieri ha sbagliato per tutti e due. E’ stato lui a cominciare la mostra degli orrori, quando si è addormentato ingannando Terracciano e consentendo a Olayinka di scippargli il pallone e calciare a porta vuota. E anche su secondo e terzo gol ci sono state dormite generali, che hanno coinvolto anche Ranieri. Il tecnico ha la magra consolazione di aver visto nella ripresa un Arthur entrare discretamente in partita, un Parisi pimpante e un Brekalo già brillante. Ma c’è un’urgenza difesa che non può più aspettare”.

ilnapolista © riproduzione riservata