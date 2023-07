E se la squadra “loft” di Mbappé fosse più forte di quella titolare vista con l’Al-Nassr? (Le Parisien)

Oltre alla star francese, nel secondo gruppo di allenamento ci sono principalmente giovani, ma anche Wijnaldum, Paredes, Draxler e Abdou Diallo

E se la squadra “loft” del Psg con cui si allena Mbappé fosse più forte di quella dei titolari vista con l’Al-Nassr? Se lo chiede Le Parisien.

«Dobbiamo lavorare seriamente, tutti insieme. In modo che tutti preparino correttamente la loro stagione». Questo è essenzialmente ciò che Kylian Mbappé e Abdou Diallo hanno detto quando gli indesiderabili hanno iniziato la loro prima sessione di allenamento sabato, al campus di Poissy (Yvelines). Da questo fine settimana, una dozzina di membri che non sono stati convocati per partecipare al tour estivo in Giappone e Corea del Sud si sono incontrati una volta al giorno per allenarsi sotto gli ordini di Yannick Dumas”.

La squadra loft non è esattamente formata da perfetti sconosciuti. Oltre a Mbappé ci sono principalmente giocatori giovani, è vero, ma anche giocatori più esperti, di cui il Psg vuole liberarsi: Julian Draxler, Colin Dagba, Abdou Diallo, Georginio Wijnaldum e Leandro Paredes, tanto per citarne alcuni.

Paredes, campione del mondo, ha totalizzato 53 presenze con l’Argentina e segnato 5 gol, Wijnaldum 89 presenze con l’Olanda (27 gol). Le Parisien scrive:

“Con questo loft, il Psg potrebbe schierare una squadra che potrebbe senza dubbio competere con quella titolare schierata martedì contro l’Al-Nassr. Per fare un confronto, lunedì a Osaka, solo Vitinha era internazionale. Caro Ndour e Warren Zaire-Emery avranno sicuramente una grande carriera, un giorno, ma sono solo delle promesse. Se Luis Enrique può già contare su una difesa molto efficiente sulla carta, la sua linea offensiva è molto leggera e difficilmente sopporta il confronto con un attacco in cui apparirebbe Kylian Mbappé”.

