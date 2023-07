De Laurentiis non intende farsi prendere per la gola dalle alte richieste per un centrale (Gazzetta)

Il Napoli non ha chiuso una trattativa perché i club interpellati alzano le cifre conoscendo la notevole liquidità degli azzurri. Il presidente aspetta

Il Napoli è alla ricerca di un difensore centrale per sostituire Kim Minjae passato al Bayern Monaco. Una ricerca non semplice perché, come scriveva ieri il Corriere dello Sport, conoscendo la liquidità del Napoli, che ha appena incassato 50 milioni per la clausola del sudcoreano, tutti i club che hanno difensori appetibili sparano cifre altissime. Oggi anche la Gazzetta dello Sport torna sull’argomento scrivendo che De Laurentiis non intende farsi prendere per la gola.

“Se il Napoli finora non ha chiuso una trattativa – nonostante ormai da quasi due mesi sappia che Kim sarebbe andato via – è anche perché i club interpellati alzano le loro richieste, sapendo della notevole liquidità degli azzurri. Ma De Laurentiis non è tipo da farsi prendere per la gola e sta attendendo il momento giusto per affondare il colpo, dopo che il tecnico Garcia ha dato già il suo ok per vari tipi di profili, senza chiederne soltanto uno. E lo stesso francese ha evidenziato le reali difficoltà di un Napoli più “ricco” sì, ma non certo con le potenzialità economiche delle big inglesi o di quelle spagnole e tedesche”.

De Laurentiis vorrebbe chiudere l’operazione difensore centrale al più presto, per dare modo a Garcia di allenare il nuovo arrivato durante il ritiro di Castel di Sangro, che inizierà domani. Un desiderio legato anche alla scaramanzia, scrive la rosea, visto che proprio in Abruzzo, un anno fa, fu annunciato l’arrivo di Kim Minjae.

Si lavora alla lista dei nomi. Al momento la trattativa che sembra più avanti è quella per Danso.

“In questo momento appare leggermente più avanti la trattativa che riguarda il centrale austriaco di origini ghanesi, che molto bene ha fatto con il Lens. È uno dei profili che più piace, per caratteristiche, e parliamo di un classe 1”.

Ma il favorito resta Kilman del Wolverhampton, su cui il presidente del Napoli spera ancora di ottenere uno sconto.

