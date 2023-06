La giornata di calciomercato (live): Milan e Newcastle trovano l’accordo, manca solo la firma

Milan e Newcastle trovano l’accordo per la trattativa. L’ultimo incontro è andato a buon fine e ora manca solo la firma del giocatore.

La giornata di calciomercato di oggi giovedì 22 giugno.

Ore 17:38 – Milan e Newcastle trovano l’accordo, manca solo la firma di Tonali

Su Sky Sport viene confermato che l’incontro tra Milan e Newcastle è terminato. I due club hanno trovato l’accordo per la cessione del giocatore e ora è tutto nelle mani di Tonali. Appena i documenti saranno completi e consegnati, il giocatore potrà firmare il suo contratto da otto milioni.

🚨 Full agreement reached between AC Milan and Newcastle for Sandro Tonali after new meeting in Milano. Deal being finalised now, documents being prepared. Final check between clubs and then it’s here we go for Magpies to sign Tonali. ⚪️⚫️⏳ #NUFC pic.twitter.com/7HmkqZZJNd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2023

Ore 17:03 – Pepe Reina rinnova con il Villareal, contratto esteso di un anno

Il Villareal annuncia il rinnovo di Pepe Reina con i sottomarini gialli. La squadra spagnola rende anche omaggio al portiere argentino ricordando il fatto che sia sempre stato, sotto sotto, un cuore puramente giallo, dove ha giocato tra il 2002 e il 2005 lasciando un ottimo ricordo tra i tifosi della vecchia generazione. Il contratto è stato rinnovato fino al 2024,

La leyenda continúa pic.twitter.com/CoxjwWQCdg — Villarreal CF (@VillarrealCF) June 22, 2023

Ore 16:26 – L’agente di Klopp: «Ha un lungo contratto con il Liverpool. E la Germania ha un allenatore»

L’agente di Jurgen Klopp, Marc Kosicke, avrebbe dichiarato che Klopp resterà con i reds. Su Bild:

«Jürgen ha un contratto a lungo termine con la LFC e la DFB ha un allenatore della nazionale. Quindi non è affatto un problema per noi».

Ore 15:52 – Nelle prossime arriverà la conferma ufficiale che Tonali vestirà bianconero

Il Newcastle United e il Milan arrivano all’ultima fase della trattativa per siglare l’accordo. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la conferma ufficiale che Tonali sarà un giocatore dei bianconeri in Premier League. Lo riporta Fabrizio Romano.

Final meeting set to take place during the next hours for Sandro Tonali’s move to Newcastle. All parties involved will be there to get the agreement sealed and signed. 🚨⚪️⚫️ #NUFC It’s the final, key step before Tonali joins Magpies on permanent transfer. pic.twitter.com/GDuye11DM9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2023

Ore 14:52 – Havertz, visite mediche con l’Arsenal in settimana e contratto pronto

Come riportato da Fabrizio Romano, Havertz è pronto per svolgere le visite mediche con la sua nuova squadra: l’Arsenal. La commissione totale è di 65 milioni di sterline e, di fatto, il giocatore tedesco sarà così il primo nuovo gunner.

Arsenal plan confirmed for Kai Havertz: medical later this week, formal contract already sent and being checked then it will be official. ⚪️🔴 #AFC £65m fee with add-ons confirmed, also long term deal for Havertz who’s set to become first Gunners signing this summer. pic.twitter.com/M1eXjs69yk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2023

Ore 12.30 – Amrabat in trattative avanzate con l’Atletico Madrid

L’Equipe: dopo Olanda, Belgio e Italia, Sofyan Ambrabat dovrebbe scoprire un nuovo campionato a 26 anni. Il centrocampista marocchino della Fiorentina (48 presenze) è in trattative avanzate con l’Atletico Madrid. Ha solo un anno di contratto con i viola. Nelle ultime settimane il suo nome era stato associato anche a squadre come Barcellona e altre di Premier League. Atletico Madrid e Fiorentina devono ancora accordarsi sulla quota di trasferimento.

Ore 11.30 – Empoli, ricevuta offerta del Tottenham per Vicario. Chiusura vicina

Gianluca Di Marzio scrive che l’Empoli ha ricevuto l’offerta scritta del Tottenham per il trasferimento di Vicario. Ora mancano solo gli ultimi passi dell’accordo e il contratto da firmare. La Chiusura è vicina.

Ore 10.30 – Gosens ha un accordo con l’Union Berlin, manca ancora l’intesa con l’Inter

L’Union Berlin ha concordato un accordo con Robin Gosens in attesa che vengano definiti alcuni dettagli finali. Non c’è ancora accordo con l’Inter e resta il divario tra i due club. Seguiranno notizie.

Union Berlin have agreed personal terms with Robin Gosens pending some final details to be fixed. ⚪️🔴🇩🇪 #transfers There’s still no agreement with Inter and gap remains between the two clubs — no deal in place yet as per @Plettigoal. More to follow. pic.twitter.com/eu6ZCroeFp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2023

Ore 8 – Dzeko saluta l’Inter e si trasferisce al Fenerbahce

Sky Sport: il club turco ha comunicato sui propri canali l’arrivo di Edin Dzeko a parametro zero. Dopo la scadenza del contratto con l’Inter, Dzeko ha quindi scelto il Fenerbahçe. Oggi la presentazione dopo le visite mediche.

Il comunicato: “L’attaccante di fama mondiale Edin Dzeko verrà a Istanbul per superare i controlli sanitari e completare il trasferimento. Lo presentiamo al pubblico”.

Ore 8 – Inter, atteso nuovo rilancio dell’Al-Nassr per Brozovic

Sky Sport: Nelle scorse ore l’Al-Nassr ha alzato verbalmente l’offerta per Brozovic a 18 milioni, anche se l’Inter chiede ancora uno sforzo in più prima di dare l’ok. Si attende dunque un nuovo rilancio. Per il centrocampista ci prova anche il Barcellona, pronta a presentare un’offerta simile a quella saudita e a offrire al centrocampista un ingaggio da tre anni da 7 milioni circa.

Ore 8 – Vicario a un passo dal Tottenham

Sky Sport: Vicario è vicinissimo al trasferimento al Tottenham: il portiere piaceva tanto all’Inter che aveva pensato a lui in caso di addio di Onana, ma è stato raggiunto un principio di intesa verbale tra i due club sulla base di 20 milioni di euro più bonus. Il club toscano aspetta l’offerta ufficiale scritta dagli inglesi nelle prossime ore, non appena verrà formalizzata si potrà arrivare alla definizione della cessione del giocatore.

Ore 6 – Atletico Madrid su Theo Hernandez

Sky Sport: Dopo la cessione ormai quasi ad un passo di Tonali al Newcastle, il Milan deve fare i conti anche conl’interesse dell’Atletico Madrid per Theo Hernandez: l’esterno piace molto al club spagnolo, che se dovesse fare un’offerta importante porterebbe i rossoneri a valutare il da farsi dopo il discorso Tonali, se pensare di cedere anche lui o trattenerlo. Al momento comunque non sono arrivate offerte ufficiali e l’Atletico Madrid non sembra avere la forza economica per accontentare le richieste del Milan, che per cedere il francese chiede una cifra superiore agli 80 milioni richiesti per Tonali.

ilnapolista © riproduzione riservata