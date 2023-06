Bonucci farebbe fatica a giocare anche nel campionato americano (Libero)

Non è più utilizzabile a questi livelli. Se ne è accordo anche Allegri, da mesi. Mancini solo alla fine del primo tempo contro la Spagna.

L‘Italia è stata sconfitta dalla Spagna nella semifinale di Nations League. Il punteggio finale della partita è stato di 2-1 in favore delle Furie Rosse, che ora si giocheranno la coppa nella finale di domenica contro la Croazia, mentre l’Italia si giocherà il terzo posto lo stesso giorno alle 15 contro l’Olanda. Ad essere sotto accusa, il giorno dopo, sono le scelte di Mancini, in particolare quelle relative alla difesa, ma non solo. Il primo gol preso dall’Italia, all’inizio della partita, viene da un erroraccio di Bonucci. Mancini si era affidato alla difesa a tre, con Toloi e Acerbi accanto al difensore juventino. Bonucci ha perso palla davanti alla sua area di rigore tentando un dribbling: Yeremi Pino ne ha approfittato ed ha segnato il primo gol per la Spagna.

Su Libero, Claudio Savelli scrive della prestazione di Bonucci.

“Mancini sacrifica il più alto interprete del vecchio copione. Toloi, Bonucci e Acerbi restano perché la difesa a tre li mette a loro agio. A quattro verrebbero esposti a pessime figure. Nel caso del capitano, però, ci vorrebbe la stessa capacità di superare il passato usata per l’impianto tattico: Bonucci non è più utilizzabile a questi livelli, farebbe

fatica a giocare anche nel campionato americano in cui ora milita il compagno di mille avventure Chiellini. Allegri se ne è accorto da mesi, Mancini solo alla fine del primo tempo. Anche Spinazzola non è più quello dell’Europeo per

via dell’infortunio e non tornerà mai ad esserlo. È bene che il ct se ne renda conto”.

Quella di Mancini, continua Savelli, è “una controrivoluzione”.

“Mancini è rimasto nel limbo troppo a lungo, senza decidere quale strada percorrere. E pensare che il primo ciclo lo avviò con grande fermezza, dritto per dritto sul palleggio elaborato. Per il resto i segnali non sono positivi. I giovani che giocano con più frequenza nei club sono stati prestati all’Under 21 per provare a vincere gli Europei. Ne consegue che molti (troppi) azzurri sembra abbiano la convocazione garantita. Le prestazioni non sono più un parametro decisivo. Le partite passano e vengono sprecati minuti che farebbero comodo ai vari Scalvini, Udogie, Parisi e Baldanzi, che in Europa non hanno ancora messo piede. L’Italia si comporta come se la Nations League fosse il trofeo più importante del mondo. Vincere aiuta a vincere, ma ora non serve. È più importante far giocare chi sarà titolare ai Mondiali 2026. O meglio, chi dovrebbe esserlo”.

Anche La Stampa non è certo benevola con Bonucci.

“In neanche tre minuti la Spagna scoperchia i limiti della difesa e nello specifico di Bonucci impacciato, lui, come un debuttante: pressing di Gavi, palla a Yeremi Pino e la frittata è sul piatto”.

Mancini ha cambiato Bonucci “palesemente fuori condizione” nell’intervallo.

