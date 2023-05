Udinese-Napoli, partita la vendita del biglietto unico per lo streaming al Maradona

5 euro per ogni settore. Già più di 20 mila in coda per il tagliando

È partita alle 15.00 su TicketOne la vendita, dedicata agli abbonati, per la visione di Udinese-Napoli sui maxi schermi al Maradona giovedì alle 20.45.

Il costo del biglietto unico è di 5 euro e il ricavato, al netto delle spese, sarà devoluto in beneficenza come ha specificato il presidente De Laurentiis nel corso della conferenza stampa di questa mattina. Per le prime ore, fino alle 18 di oggi, sarà attiva la prelazione per gli abbonati della SscNapoli, poi la vendita sarà libera.

Dopo appena 10 minuti sono già più di 20mila gli utenti in coda

Lo scopo dell’iniziativa, come anticipato questa mattina, è quello di permettere ai tifosi di vivere insieme l’emozione della vittoria dello scudetto, che però potrebbe arrivare anche mercoledì prima della partita.

La serata sarà gestita come se ci fosse una partita, col prolungamento dei mezzi di trasporto fino alle due del mattino, eventualmente prolungabile e una pedonalizzazione dalle 21 fino a quando è necessari

ilnapolista © riproduzione riservata