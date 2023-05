La Nacion celebra la “rivoluzione” di Giuntoli: «Scudetto figlio della pianificazione»

“Il successo nasce quando la segreteria tecnica decide di vendere o licenziare i calciatori storici”

“Tutta l’Europa è stupita dal calcio mostrato in questa stagione dal Napoli di Luciano Spalletti. Ma il successo sportivo è figlio della pianificazione del club. Il nuovo Napoli nasce quando la segreteria tecnica decide di rivoluzionare la rosa: vendere o licenziare i calciatori storici che erano in società da anni e abbassare drasticamente l’età media. E portare dentro, per sostituirli, giovani, affamati di gloria, e che vedrebbero il club dove ha brillato Diego Armando Maradona come trampolino di lancio per il loro futuro nei grandi club europei. L’idea, condivisa da altre squadre del Vecchio Continente come il Siviglia, ha un autore intellettuale: Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, responsabile della negoziazione delle garanzie sostitutive per i calciatori emigrati. La sua scommessa è pienamente vinta. E nel prossimo mercato il Napoli si arricchirà”.

E’ l’attacco del pezzo che La Nacion dedica al Napoli campione d’Italia. Dopo il Guardian, il Paìs, il Telegraph, e praticamente qualche giornale del mondo, il concetto è sempre lo stesso: la novità di questo Napoli è nella sua genesi.

E anche i nomi degli “epurati” sono sempre quelli: Koulibaly, Mertens, Insigne e Fabian Ruiz. Il giornale argentino ci aggiunge anche Ounas e Ospina, ma insomma. “La domanda che tutti si ponevano era come avrebbe fatto a sostituirli. Soprattutto perché non potevano tornare a spendere 110 milioni di euro di stipendi in una sola campagna”.

“Giuntoli, il direttore sportivo, progettava da anni la “rivoluzione”. È nel club dal 2015 e ha un filo diretto con il titolare, Aurelio De Laurentiis. Il suo talento è trovare calciatori sconosciuti con potenzialità di crescita in Serie A”.

ilnapolista © riproduzione riservata