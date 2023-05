Klopp: «Mi pento delle mie parole contro l’arbitro ma non ho mentito»

L’organizzazione degli arbitri inglesi risponde alle accuse di Klopp sull’arbitro Tierney: “non è vero, abbiamo le registrazioni”

Per Jurgen Klopp, la partita contro il Tottenham, deve essere stata uno vortice di emozioni. Positive e negative. Diego Jota ha salvato il Liverpool a tempo ormai scaduto, fissando il punteggio finale sul 4-3 e lasciando al Tottenham solo un pugno di mosche. Al termine della partita però c’è stato un botta e risposta fra l’allenatore tedesco e l’arbitro.

Come ricostruisce la Bbc, Klopp si sarebbe lamentato con l’arbitro Tierney per alcune scelte di gara ricevendo come risposta alcune frasi “irrispettose” contro il Liverpool e il suo allenatore.

“Klopp era furioso per il calcio di punizione assegnato agli Spurs che ha portato al pareggio ed è corso a urlare al quarto ufficiale dopo il gol vittoria, ma si è fatto male alla gamba davanti alla panchina del Tottenham. L’arbitro lo ha ammonito dopo la sua esultanza.”

Scrive poi la Bbc riportando le parole dell’associazione degli arbitri inglesi:

“Pgmol (Professional Game Match Officials Limited) è a conoscenza dei commenti fatti da Jurgen Klopp dopo la partita della sua squadra con il Tottenham Hotspur. Gli ufficiali di gara della Premier League vengono registrati in tutte le partite tramite un sistema di comunicazione. Dopo aver rivisto completamente l’audio dell’arbitro Paul Tierney della partita di oggi, possiamo confermare che ha agito in modo professionale, anche quando ha emesso l’ammonizione all’allenatore del Liverpool. Rifiutiamo fermamente qualsiasi commento sulle azioni irrispettose di Tierney“.

La risposta dell’organizzazione che si occupa degli arbitri inglesi è arrivata anche alle orecchie dello stesso Klopp che ha dichiarato:

«L’intera situazione non sarebbe dovuta accadere affatto. Era per l’emozione e la rabbia in quel momento. Ecco perché ho celebrato il modo in cui l’ho fatto. Abbiamo vinto una partita 4-3 in modo spettacolare e gli unici titoli che ho letto erano sull’arbitro e me ne pento».

Insomma, Klopp non ritratta ma cerca di abbassare i toni. Il tecnico tedesco si pente di aver detto cose molto pesanti nell’immediato post partita me conferma che le risposte che ha ricevuto non sono state rispettose.

«Lui mi ha mostrato un giallo e mi ha sorriso in faccia. Questo è tutto. Al fischio finale entriamo e cerco di calmarmi e non ha funzionato correttamente e ho detto quello che ho detto. So che Tierney non lo sta facendo intenzionalmente, ma abbiamo una storia, non puoi negarlo. Gli arbitri sono davvero arrabbiati per quello che ho detto. Non avrei dovuto dire un paio di cose, ma non ho mentito».

