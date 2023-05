Il Telegraph: «Difficile ora strappare Kvaratskhelia e Osimhen al Napoli, De Laurentiis è spietato»

“Il Napoli è l’unico club con cui gli agenti temono di lavorare. Quello che davvero potrebbe andar via è Kim”

Bello lo scudetto, eh. La festa eccetera eccetera. Ma adesso? Il Telegraph non ha aspettato nemmeno la fine delle celebrazioni scudetti per dedicare il suo commento al futuro del Napoli. Si chiede se ora riuscirà a tenere le sue stelle. E tra le stelle ci mette anche Spalletti.

“Quando i festeggiamenti saranno finiti in Campania – a metà estate… – l’attenzione si sposterà sul fatto che il Napoli dovrà tenere insieme Spalletti e i suoi giocatori per la difesa del titolo. Non è solo Osimhen che ha visto salire il suo valore. L’attaccante georgiano Khvicha Kvaratskhelia è uno dei più grandi giovani talenti del calcio mondiale, mentre Kim Min-jae è ora classificato tra i migliori difensori centrali. Le prime impressioni dell’estate sono che questi giocatori di talento saranno estremamente difficili da acquistare nella finestra estiva”.

Perché il Napoli “è l’unico club con cui gli agenti temono di lavorare quando i giocatori vogliono andarsene, tanta è la sua spietatezza sul mercato. Negli anni, il presidente Aurelio De Laurentiis ha venduto solo quando gli faceva comodo”.

“De Laurentiis è noto come uno dei negoziatori più duri, lotta per i diritti di immagine e per gli stipendi dei suoi giocatori. Non ci si aspetta che si fermi”.

E il ragionamento “include il suo staff dietro le quinte. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è un altro che ha attirato sguardi ammirati da altri club. Il nome di Spalletti sarà sulla bocca dei più grandi club mentre il rimpasto estivo avvierà grandi lavori”.

“Il Napoli – continua il Telegraph – ha l’abilità di mantenere il proprio talento. Kvaratskhelia, alias Kvaradona, ha parlato di quanto si sia ambientato in città, mentre Osimhen ha un valore di mercato che si aggira intorno ai 130 milioni di sterline data la sua stagione da gol e la carenza di numeri 9 di livello mondiale disponibili sul mercato. Il giocatore che potrebbe andarsene è Kim (…), l’unico giocatore con una clausola di riscatto, mentre altri giocatori non sono in vendita o hanno prezzi richiesti esorbitanti”.

