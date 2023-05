Il Psg perde per la nona volta in stagione, il Marsiglia è a cinque punti

Le Parisien elenca i record negativi. Mancano 5 giornate e probabilmente il Psg vincerà lo scudetto ma per la prima volta subisce gol da otto partite

Il Psg ha perso l’ultima partica contro il Lorient per 1-3. Il campionato in teoria sarebbe ancora in bilico. Il Marsiglia dista soli 5 punti dalla vetta e ancora mancano cinque partite. La vena disfattista della squadra di Galtier viene analizzata da Le Parisien che raccoglie tutti i record negativi della squadra parigina.

Il primo record riguarda le 9 sconfitte subite dal Psg in una stagione. Peggio solo nel 2020/21 cin 13 sconfitte totali. “Sei sconfitte in campionato: nella storia della proprietà qatariota del Psg, questa è una rarità. Questo totale è stato raggiunto solo due volte. In questa stagione, dunque, e durante la stagione 2020-2021 (8 sconfitte), quello che aveva visto il Losc di… Christophe Galtier diventare campione di Francia. Prima di allora, bisogna tornare alla stagione 2010-2011, quella che ha preceduto l’arrivo dei soci qatarioti”.

Prima vittoria del Lorient sul Psg del Qatar Sports Investment. “Les Merlus è diventato il primo avversario a vincere al Parc des Princes segnando tre gol. Altre squadre sono riuscite a bucare la rete tre volte ma non sono mai riuscite a vincere. Il Lille, in questa stagione, ha pensato di farcela il 19 febbraio andando in vantaggio per 3-2. Prima che un magico calcio di punizione di Lionel Messi offrisse il successo al Psg”.

Per la prima volta in assoluto il Psg subisce gol da otto partite di seguito. I parigini sono la quarta miglior difesa del campionato con 34 gol subiti in 33 partite. E ancora:

“Il Paris non è abituato a perdere, anche nelle stagioni in cui lo scudetto è scivolato via. Ma la squadra di Galtier firma un altro “record”. Le 9 battute d’arresto sono state subite in soli quattro mesi e 22 partite, tra il 1° gennaio a Lens (3-1) e il 30 aprile contro il Lorient (1-3)“.

8 – Paris a encaissé au moins un but lors de ses 8 dernières réceptions en Ligue 1, sa plus longue série depuis août-novembre 1989 (8 également). Bousculé. #PSGFCL pic.twitter.com/zrCC4cXl6V — OptaJean (@OptaJean) April 30, 2023

ilnapolista © riproduzione riservata