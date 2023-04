Galtier: «Ho intenzione di essere ancora l’allenatore del Psg, non ne ho la certezza» (L’Equipe)

«Stiamo lavorando con Campos alla squadra della prossima stagione per avere più varietà e un maggiore equilibrio»

Nel corso della conferenza stampa precedente l’incontro con l’Angers il tecnico del Psg Christophe Galtier afferma di vedersi ancora sulla panchina dei parigini l’anno prossimo:

«Stiamo lavorando sull’architettura della squadra con Luis (Campos) per la prossima stagione, sulle modifiche per avere più varietà nel nostro gioco e un migliore equilibrio. Abbiamo lavorato per settimane e anche la scorsa settimana. Se ho la certezza di essere l’allenatore del Psg la prossima stagione? Ho intenzione di essere l’allenatore del PSG la prossima stagione».

E sulla situazione che ruota intorno al Paris Saint-Germain, sia per le vicende di campo che di quelle extra-campo il tecnico si esprime così:

«Penso che ci sarà una valutazione che verrà fatta a fine stagione. Anche se scambio molto con Luis o con il nostro presidente. Non dobbiamo dimenticare che è stato un anno singolare. Dovremo analizzare bene quello che è successo. Sul primo, sulla seconda parte della stagione. La leggibilità e la credibilità non mancano. Sappiamo su cosa dobbiamo migliorare. Questa stagione farà riflettere alcuni giocatori sul loro desiderio di venire qui? No. Credimi, ci sono molti giocatori che vogliono unirsi al Psg».

Sulla possibilità di vedere Marco Verratti in campo, Galtier si è espresso così:

«Marco è stato al Psg per molte stagioni, conosciamo tutti la sua importanza nel gioco, nello spogliatoio. La sua stagione è stata buona nonostante gli infortuni. Ha prolungato il suo contratto, è un giocatore importante nello spogliatoio».

