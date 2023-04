Zielinski andrà via, Ndombele non sarà riscattato (Gazzetta)

Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista. Il rinnovo del polacco non è semplice per la politica di contenimento dei costi del club

Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista, Giuntoli ha già iniziato a lavorare per il futuro. Piotr Zielinski, infatti, lascerà il club a fine stagione e Ndombele non sarà riscattato. La Gazzetta dello Sport scrive, a proposito del centrocampista polacco, che il suo rinnovo con il club di De Laurentiis non è affatto semplice per la politica di contenimento dei costi del club.

La rosea scrive:

“Intanto Giuntoli è concentrato sull’ingaggio di nuovi prospetti. Certo non è che ogni anno trovi un Kvaratskhelia o peschi un Kim in Oriente, ma il lavoro paga e la struttura di scouting del Napoli è fra quelle che hanno dimostrato maggiore competitività in Europa. Il d.s. è concentrato soprattutto nell’individuazione di un nuovo Zielinski. Un po’ perché Ndombele non sarà riscattato (costa 30 milioni) un po’ perché proprio il rinnovo di contratto del polacco (scadenza 2024) non è semplice per la politica di contenimento dei costi del club che porterebbe a una contrazione dell’attuale ingaggio da 3,5 milioni netti, fuori dai parametri massimi imposti da De Laurentiis per una sostenibilità economica del club”.

Molto probabile che Piotr Zielinski sbarchi alla Lazio. Nelle scorse settimane si dava già per fatto un accordo con l’allenatore biancoceleste, che ha allenato il polacco quando era sulla panchina del Napoli. Sarri ha chiesto solo come condizione, a Zielinski, una riduzione dell’ingaggio. E da quanto filtra dai quotidiani sportivi romani, l’intesa non sembra affatto irrealizzabile, in questi termini.

