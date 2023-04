Secondo i primi rilievi, Immobile è passato col rosso correndo ed ha travolto il tram (Il Messaggero) 

L’autista del mezzo, uscito dai binari: «Ricordo di aver passato il semaforo con il verde e l’auto che arrivava a grande velocità». Coinvolte altre cinque persone

Arrivano altre notizie relative all’incidente in auto di Ciro Immobile. Questa mattina, a Roma, il capitano della Lazio è rimasto coinvolto in uno scontro con un tram mentre era in auto con le due figlie, Michela e Giorgia, che stava accompagnando ad un saggio di danza. L’impatto è stato violento, tanto da far scoppiare gli airbag della vettura e mandare i vetri dell’auto in frantumi. La macchina di Immobile ne è uscita praticamente distrutta. Il tram, che in quel momento era carico di passeggeri, è uscito dai binari inclinandosi. Per fortuna Immobile e le bambine se la sono cavata solo con un grosso spavento e con qualche problema fisico non grave.

Tutto è accaduto nelle vicinanze dello stadio Olimpico. L’auto di Immobile, una Land Rover Defender, scrive Il Messaggero, si è scontrata con il tram numero 19 che stava attraversando Ponte Matteotti – che collega il quartiere Flaminio con quello di Prati. Subito dopo l’incidente Immobile ha dichiarato alle forze dell’ordine che il tram è passato col rosso.

«Il tram è passato con il rosso. Io per fortuna sto bene, mi fa solo un po’ male il braccio».

In realtà, scrive il quotidiano romano, secondo le prime ricostruzioni dei vigili sarebbe stato Immobile a non rispettare il semaforo o, come scrive il quotidiano, a interpretarlo male.

“Secondo la prima ricostruzione dei vigili però sarebbe stato Immobile a mal interpretare il semaforo e a centrare il mezzo (scalzato fuori dalle rotaie) a velocità sostenuta“.

Sempre Il Messaggero:

“Il calciatore, intercettato sul luogo dell’incidente, ha puntato il dito contro il tram sostenendo che fosse passato con il rosso. Al momento però non c’è alcuna conferma relativa a questa ricostruzione. Forse un’errata interpretazione del semaforo perché al contrario, secondo i primi rilievi dei vigili, a provocare il sinistro potrebbe essere stata l’alta velocità dell’attaccante con il mezzo Atac che, in seguito allo scontro con la Land Rover Defender, sarebbe stato sbalzato fuori dalle rotaie”.

Il conducente del tram, del resto, dichiara di essere passato col verde e che Immobile correva alla guida della sua auto. Repubblica Roma riporta le sue parole al personale medico del 118 che lo ha soccorso.

«Ricordo di aver passato il semaforo con il verde e l’auto che arrivava a grande velocità».

Nell’incidente, oltre ad Immobile ed alle sue figlie, sono rimaste coinvolte altre cinque persone, tutte portate al policlinico Gemelli e nessuna in pericolo di vita.

Immobile passerà la notte in ospedale, sotto osservazione. Lo staff medico della Lazio ha diramato un bollettino secondo il quale il capitano biancoceleste ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell’XI costola destra.

Il Messaggero riporta le dichiarazioni dell’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patané, all’Ansa.

«Poi ci sarà il tempo per capire la dinamica dell’incidente: sono state acquisite le testimonianze dalla Polizia municipale, in particolare di un testimone che era fermo al rosso e che ha visto la dinamica. L’urto è stato molto forte: l’auto ha urtato il tram che ha sviato dai binari. Il tram pesa 18 tonnellate e in quel punto il carrello è uscito dal binario ed è andato sopra il rilievo. Il carrello in quel punto pesa sei tonnellate. In questo momento però non mi sento di dare responsabilità all’uno o all’altro, lo deve accertare la Polizia municipale, magari con eventuali video».

L’urto, dichiara Patanè, è avvenuto

«tra la parte anteriore destra del suv e quella anteriore sinistra del tram».

L’assessore ha aggiunto:

«La nostra preoccupazione adesso è per le condizioni fisiche di tutti. Il tranviere è entrato all’Umberto I in codice rosso, poi è diventato arancione. Per fortuna è stato subito dimesso con sette giorni di prognosi. L’ho sentito telefonicamente: la sua preoccupazione erano le bambine di Immobile. Ora il tema sono le condizioni fisiche di tutti».

