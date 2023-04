Paura per Immobile: tram passa col rosso e travolge la sua auto (Repubblica)

E’ accaduto questa mattina nei pressi dello stadio Olimpico. Il capitano della Lazio era con la figlia. Auto distrutta. Immobile ha solo un dolore al braccio

L’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, è rimasto coinvolto in un incidente d’auto, questa mattina a Roma, mentre era in macchina con la figlia. La notizia è su La Repubblica. Pare che la jeep del capitano della Lazio si sia scontrata con un tram passato col rosso. L’auto è distrutta, ma Immobile e la figlia, per fortuna, stanno bene. Il bomber della Lazio ha anche rilasciato delle prime dichiarazioni a caldo dopo l’incidente, in cui dice di avere solo un po’ di dolore al braccio.

La Repubblica scrive:

“Spavento per Ciro Immobile, coinvolto questa mattina in un incidente stradale a poche centinaia di metri di distanza dallo stadio Olimpico. L’auto del centravanti della Lazio, una Jeep scura, si è scontrata contro il tram numero 19 che in quel momento stava attraversando Ponte Matteotti, il passaggio che collega i quartieri Flaminio e Prati. Il capitano dei biancocelesti sta bene, è illeso, e dice solo di aver male al braccio. Sul posto c’è comunque un’ambulanza. Il capitano dei biancocelesti sta bene, è illeso e dice solo di aver male al braccio. Era assieme a una delle figlie. Sul posto c’è comunque un’ambulanza. “Il tram è passato con il rosso”, ha spiegato Ciro per dare una prima ricostruzione dell’accaduto. Distrutta la parte anteriore della sua auto, con gli airbag scoppiati dentro l’abitacolo”.

Repubblica scrive che l’auto di Immobile è uscita distrutta dall’impatto e che Immobile ha dichiarato che il tram è passato col rosso. Dai video che sono in rete, Immobile pare ovviamente parecchio sconvolto.

Su Twitter le foto dell’incidente.

#Lazio, incidente per #Immobile. L’attaccante si è scontrato con un tram. AI microfoni di @AGTW_it ha detto: “Il tram è passato con il rosso. Io sto bene”. Sul posto è intervenuta l’ambulanza per soccorrere i passeggeri. (Foto: @AGTW_it ) pic.twitter.com/bReScOJclo — Niccolò Di Leo (@niccolodileo_) April 16, 2023

Qui le prime parole del capitano della Lazio:

