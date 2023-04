Se stasera i 20 punti di divario in classifica non si sono visti, figuratevi in Champions (Gazzetta)

Siamo “solo” in campionato e c’è da scommettere che il Napoli di coppa non sarà quello di questa sera, ma una cosa è certa: ora che si fa sul serio

Il Milan batte a sorpresa il Napoli al Maradona per 4 a 0 e questo ad appena 10 giorni dalla prima delle due sfide Champions che vedranno contro gli azzurri e i rossoneri. Una vittoria che fa rumore dunque soprattuto in chiave Champions, come commenta la Gazzetta dello Sport

La musichetta della Champions la sente solo il Milan, ed è un concerto sinfonico che stordisce il Napoli a casa sua: i campioni d’Italia in carica ne fanno quattro agli scudettati in pectore, a dieci giorni dal primo round dei quarti di Champions. Alzi le mani chi avrebbe immaginato una serata così. Certo, siamo “solo” in campionato e c’è da scommettere che il Napoli di coppa non sarà quello di questa sera, ma una cosa è certa: ora che si fa sul serio, il Diavolo è più vivo e in salute che mai. E riprende a correre in classifica: con il 4-0 del Maradona, i rossoneri scavalcano l’Inter e si piazzano al terzo posto, mentre Pioli ritrova in una notte sola il vero Leao – non aveva mai segnato al Napoli, stavolta ne fa due sotto gli occhi del “rivale” Kvara –, il gol di Diaz che in A mancava da ottobre e il contributo dalla panchina: il 4-0 porta la firma scintillante di Saelemaekers. Per il Napoli, alla terza sconfitta in campionato, è un vero shock: se stasera i 20 punti di divario in classifica non si sono visti, figuratevi in Champions…

