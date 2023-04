Respinto il ricorso per assegnare al Napoli lo scudetto vinto dalla Juventus di Sarri

Il Collegio di Garanzia ha respinto la richiesta del Codacons e del club Napoli di revoca dello scudetto 2018/19 alla Juventus e la conseguente assegnazione al Napoli

Oggi il ricorso della Juventus la Collegio di Garanzia del Coni. Si decide sulla revoca della penalità o meno. Presenti anche le terze parti, il Codacons e il Club Napoli. L’avvocato Lubrano che rappresenta sia il Codacons che il club Napoli ha rilasciato delle dichiarazioni prima di entrare in aula:

🚨🗣 Al Collegio di Garanzia dello Sport arriva l’avvocato del Codacons e del Club Napoli Enrico Lubrano: “Vogliamo ottenere la conferma della sentenza della Corte d’Appello federale in cui si dice che la Juventus ha alterato la regolarità del campionato 2018-2019. pic.twitter.com/DPl9T4Ls9W — Matthijs_Pog (@MatthijsPog) April 19, 2023

«Siamo qui per ottenere la conferma della decisione della Corte Federale d’Appello nella parte che dice che la Juventus, con il sistema plusvalenze ha alterato la regolarità dei campionati dal 2018 al 2021, e quindi il campionato 2018 nel quale il Napoli è arrivato secondo dopo la Juventus. Questo per sorreggere il ricorso al tar del Lazio che abbiamo presentato per la revoca dello scudetto alla Juventus e la assegnazione al Napoli. Se è stato accertato che tu hai alterato la regolarità del campionato 2018/2019 ti avrebbero dovuto revocare lo scudetto. Per questo abbiamo impugnato la decisione della Corte Federale d’Appello nella parte un cui pur avendo accertato questa situazione non ha revocato la scudetto 2019 alla Juventus».

Il Collegio di Garanzia del Coni ha però respinto la richiesta avanzata dall’avvocato Lubrano. Lo scudetto 2018/19 non sarà revocato e non verrà assegnato al Napoli.

ilnapolista © riproduzione riservata