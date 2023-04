Juventus, domani la decisione del Collegio di Garanzia sul -15

Il Collegio di Garanzia non ha potere di modificare le sentenze, valuta solo l’eventuale presenza di vizi di forma. La penalità sarà confermata o annullata

Il 19 aprile è una data importante per il la Juventus. Non si parla di un impegno calcistico ma, allo stesso tempo, è una partita fondamentale per il club che si giocherà in un’aula di tribunale.

Domani infatti il Collegio di Garanzia del Coni deciderà sul ricorso della Juventus. Il club torinese aveva infatti richiesto ricorso contro la penalizzazione di 15 punti in classifica subita dopo il processo sportivo per plusvalenze.

Il procuratore Chinè aveva chiesto una penalità di 9 punti ma la corte d’Appello federale ha confermato la pena più dura. Il motivo risiede nella costituzione di un vero e proprio sistema illecito, definito a volte il “sistema Paratici”, finalizzato ad appianare il bilancio delle società attraverso plusvalenze fittizie, chiamate anche “a specchio”. In pratica uno scambio di giocatori fra due squadre, i cui valori però non erano, e non sono, definiti in maniera oggettiva.

Domani il Coni deciderà se annullare o meno la penalità. Infatti il Collegio di Garanzia è terzo e ultimo grado della giustizia sportiva, che non ha potere di modificare le sentenze ma valuta solo l’eventuale presenza di vizi di forma. Non è chiamato dunque a giudicare il merito, ma la legittimità giuridica delle decisioni di grado precedente.

Da giovedì la Juventus si ritroverà con 15 punti in meno in classifica in maniera definitiva, oppure balzerà al terzo posto con 59 punti, dietro la Lazio, seconda in classifica.

C’è un’altra possibilità chiarita da SkySport, nel caso in cui il Collegio dovesse ravvisare errori di forma:

“Rinvio alla Corte d’Appello Federale per correggere eventuali vizi indicati dal Collegio di Garanzia e poi riesaminare il procedimento, giungendo a una nuova sentenza. La cosa potrebbe anche significare una riformulazione in termini diversi della condanna. In quest’ultimo caso i 15 punti verrebbero restituiti, in attesa del nuovo pronunciamento”.

Dopo la partita al Coni, la Juve scenderà in campo, quello vero, giovedì 20 in Europa League contro lo Sporting e domenica sera contro il Napoli, in casa.

ilnapolista © riproduzione riservata