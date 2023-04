Per il ritorno di Messi, il Barcellona deve prima parlare con LaLiga

Il presidente Tebas al Mundo Deportivo: “Voglio rivederlo giocare nel nostro campionato, ma non cambieremo le norme che ci siamo dati”

La carriera di Messi in maglia Barcellona era stata interrotta per le regole della Liga. Queste regole impedivano al club spagnolo di poter rinnovare il contratto del campione argentino, lasciando le porte aperte al Paris Saint Germain. Due anni dopo, Messi potrebbe lasciare il club parigino. Secondo il Mundo Deportivo:

«L’intenzione del Barcellona è di proporre a Messi un ritorno per uno o due anni, dando la priorità a questo secondo scenario. In questo modo, secondo i calcoli dei lavori del Camp Nou, Leo potrebbe tornare a giocare nello stadio del Barcellona dopo i lavori durante i quali i catalani dovranno andare in esilio sul Montjuïc. In questo scenario, Messi potrebbe partecipare agli eventi del 125esimo anniversario del club».

La scena descritta dal quotidiano spagnolo è romantica, simile alla storia di un eroe che torna nella sua casa tra gli applausi catalani, dando le spalle ai fischi dei parigini. Tuttavia, solo un ostacolo separa i blugrana dal ritorno del campione del mondo: le stesse norme economico-finanziarie della Liga che lo avevano costretto all’addio. Il presidente della Liga, Tebas, ha commentato con queste parole il possibile ritorno della pulce:

«Spero che il Barcellona faccia le mosse necessarie nel controllo economico, in modo che entri Messi. Sono un fan di Leo, penso che sia il migliore al mondo e spero che lo facciano tornare. Ma ovviamente per farlo tornare non modificheremo un quadro normativo approvato dai club. Il Barça può fare le cose in linea con le regole. Voglio rivederlo giocare nella nostra competizione, ma non cambieremo le regole».

