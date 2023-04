Benfica-Inter: Inzaghi sceglie Edin Dzeko e Lautaro Martinez

L’Inter si prepara all’incontro di Champions League contro il Benfica, una prova importante per il tecnico che viene da diverse prestazioni insoddisfacenti

Alle ore 21:00 di questo martedì 11 aprile si torna in campo in Europa con le prime partite dei quarti di finale di Champions League. In contemporanea con il vibrante incontro dell’Etihad Stadium tra i padroni di casa del Manchester City ed il Bayern Monaco scende in campo anche la prima squadra italiana impegnata nella coppa. Infatti, l’Inter affronterà nella trasferta di Lisbona il temibile Benfica. Contro i portoghesi pare che giocheranno dal primo minuto Edin Dzeko e Lautaro Martinez.

I lusitani sono forse la vera sorpresa di questa edizione della Champions League e paiono intenzionati a continuare a stupire conquistando l’accesso alla semifinale. Dall’altro lato l’Inter proverà a sfruttare la trasferta europea per invertire la recente parabola in campionato che vede in nerazzurra appannati nei risultati. Una recente striscia negativa che ha visto la Beneamata realizzare un ruolino di marcia di tre sconfitte e due pareggi negli ultimi incontri tra campionato e Coppa Italia.

Una crisi di risultati e gioco che sta mettendo a rischio anche la posizione dell’allenatore. Per potersi confermare alla guida della formazione nerazzurra Simone Inzaghi deve invertire la rotta delle ultime settimane. La partita contro i lusitani sembra dunque assumere la dimensione di una prova senza appello. Per riuscire ad ottenere il trionfo in Portogallo Inzaghi pare orientato a confermare la coppia d’attacco formata da Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Vista anche la scarsa vena dimostrata da Romelu Lukaku nelle ultime uscite.

I due sarebbero dunque i terminali offensivi di un 3-5-2 nel quale dovremmo vedere alcuni cambi di formazione nell’Inter rispetto alle ultime uscite. Tra i pali dovrebbe tornare Onana. In difesa fiducia al trio tutto italiano formato da Darmian, Acerbi e Bastoni. A centrocampo Mkhitaryan dovrebbe trovare spazio tra i titolari a fianco dell’imprescindibile Barella, di Dumfries, Brozovic e Di Marco.

Sembrano dunque avviarsi ad un inizio in panchina D’ambrosio e Gosens, che pure non avevano fatto male nelle ultime uscite. Manca comunque ancora qualche ora al fischio d’inizio del match contro il Benfica, e non è detto che Inzaghi non possa ancora cambiare idea. L’unica certezza sembra essere infatti proprio il duo offensivo composto da Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Dietro i due potrebbero esserci ancora dei cambi dell’ultimo minuto.

