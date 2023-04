Sprofondo Inter, non batte neanche la Salernitana: la panchina di Inzaghi traballa

La Salernitana pareggia al 92esimo. Un punto nelle ultime quattro partite, la Champions è a rischio come la permanenza dell’allenatore.

Sprofondo Inter, non batte neanche la Salernitana: un punto in quattro partite. La panchina di Inzaghi traballa come la qualificazione Champions. L’Inter ha perso tre partite di fila in campionato: contro La Spezia, Juventus e Fiorentina. Adesso il pareggio contro la Salernitana, con gol dell’1-1 di Candreva al 92esimo quando i nerazzurri stavano vincendo 1-0 grazie al gol di Gosens in apertura.

La qualificazione Champions è seriamente a rischio. L’Inter è ferma a 51 punti, la Roma è a 50 e domani gioca a Torino e l’Atalanta è a 48 e domani ospita il Bologna.

Anche dal punto di vista societario, i nerazzurri non sono così solidi.

