Osimhen: «Il mio percorso è stata duro, ma adesso stiamo per vincere per la prima volta»

Victor Osimhen è stato intervistato dal Tg5 in occasione di uno speciale dedicato alla città di Napoli, al Napoli Calcio e la traguardo che sta raggiungendo. Lo scudetto è vicino, non è ancora ufficiale, ma dovrebbe essere solo questione di tempo.

Sulla marcia di avvicinamento al successo in campionato Osimhen ha detto:

«Siamo vicini allo Scudetto, non vediamo l’ora di realizzare questo sogno. Ci abbiamo sempre creduto pensando di poter fare qualcosa di eccezionale anche quando nessuno lo credeva possibile. La città è travolgente, l’affetto della gente straordinario. Non ho mai ricevuto tanto amore in vita mia. Non vedo l’ora di festeggiare lo Scudetto allo stadio con loro. Il mio percorso per diventare un calciatore è stata duro, ma adesso stiamo per vincere per la prima volta. Sono in uno dei club più grandi e la mia carriera è in crescita, non posso chiedere di meglio».

Il nigeriano si è soffermato anche su un grave problema che infesta il calcio:

«Razzismo? Lotterò per fermarlo, perché non è bello essere giudicato per il colore della pelle e questo danneggia tutti e condiziona la vita delle persone. Come sono diventato calciatore? E’ stata dura, ma adesso stiamo per vincere per la prima volta. Sono in una grande squadra e la mia carriera è in crescita. Mi trovo in uno dei più grandi club, non posso chiedere di meglio. Forza Napoli sempre!».

Nello speciale c’è anche l’intervista al presidente del club azzurro, Aurelio De Laurentiis.

