Nel Tottenham non c’è più nulla da salvare, l’addio di Conte poteva essere un’opportunità (Bbc)

Nominando Stellini è come se avessero rinunciato alla stagione. L’addio di Conte poteva essere un’opportunità, invece devono ripartire ancora da zero

La Bbc si interroga sulla stagione del Tottenham dopo la pesante sconfitta per 6-1 contro il Newcastle. Al St James’ Park, gli Spurs hanno preso 5 gol in 20 minuti. Fin dal fischio d’inizio gli uomini di Stellini sembravano come spaesati in campo, come se fossero atterrati per la prima volta sul terreno di gioco.

L’analisi di Jermain Jenas, ex giocatore di Tottenham e Newcastle, per la Bbc è eloquente:

“Hanno giocato senza alcun tipo di piano al St James’ Park, ma non è stata una sorpresa dopo quello che abbiamo già visto da loro in questa stagione. Sono in totale disordine, ma per me ciò deriva da ciò che sta accadendo al di fuori del club e dalla totale mancanza di direzione che viene dall’alto”.

Tutto il club, dai vertici in giù, dopo l’addio di Conte, è sprofondato in un caos totale dal quale Daniel Levy, il presidente del club, non riesce ad uscire.

“Si sono sbarazzati di Conte a 10 partite dalla fine della Premier. Come si può fare un cambiamento in quella fase della stagione senza avere un nuovo allenatore da inserire? Almeno porta qualcuno che ti dia nuove idee, un nuovo look, un po’ di energia – qualsiasi cosa che possa fornire un rimbalzo per assicurarti un posto in Champions League. Gli Spurs hanno invece nominato Cristian Stellini, numero due di Conte. In questo modo, sembrava che avessero rinunciato alla stagione, e quel modo di pensare è arrivato anche alla squadra”.

Jenas non intravede soluzioni nel breve periodo:

“Non riesco nemmeno a vedere le cose migliorare per loro in questa stagione. Puoi dimenticarti che risalgano in classifica. Aston Villa, Liverpool e Brighton giocano tutti un calcio migliore e penso che tutti e tre finiranno sopra gli Spurs. Tutto quello che possono fare ora è arrivare alla fine della stagione e fare un reset, ma dovrà essere veloce. L’addio di Conte è stata una grande opportunità per inserire un nuovo allenatore nelle ultime settimane della stagione. Invece, gli Spurs ricominceranno da zero, ancora una volta“.

