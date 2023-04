Il Tottenham sta pensando di esonerare anche Stellini dopo la sconfitta per 6-1

Brutta e umiliante sconfitta per il Tottenham ieri pomeriggio contro il Newcastle. Dopo 20 minuti dal fischio d’inizio gli uomini di Stellini erano già sotto 5-0. Lloris, sostituito all’inizio del secondo tempo, nel post partita non accampato scuse. Il verdetto sembra essere definitivo, come già Conte aveva annunciato. Al Tottenham manca la voglia di lottare.

Dopo Conte, anche Stellini, allenatore ad interim, non riesce ad accendere la scintilla nei suoi uomini e adesso Daniel Levy, il presidente degli Spurs, sta pensando a un altro cambio di allenatore.

Anche Stellini al termine della partita si è assunto la responsabilità del risultato:

«Non ci sono parole per spiegare una performance come questa. I primi 25 minuti sono stati i peggiori che abbia mai visto. Spero che il sistema che abbiamo cambiato per darci energia sia stata una decisione sbagliata».

Approfondisce il tema The Athletic che scrive di come il gioco di Stellini non abbia nulla che funzioni:

“Hanno vinto solo una delle quattro partite da quando Conte è stato esonerato il mese scorso con quest’ultima sconfitta che li ha lasciati quinti in Premier League ea sei punti dal quarto. Stellini crede di potersi ancora qualificare per la Champions League , ma ha riconosciuto di dover trovare rapidamente delle soluzioni“.

Il principale candidato per sostituire Stellini sembra essere Ryan Mason

“La potenziale uscita di Stellini non fa che aumentare le turbolenze dietro le quinte per il presidente Daniel Levy, che è già senza un direttore del calcio dopo l’uscita di Fabio Paratici dal club la scorsa settimana“.

Ryan Mason would be fav candidate as new interim coach until the end of the season in case Tottenham decided to fire Cristian Stellini. 🚨⚪️ #THFC

Stellini position, now discussed with Daniel Levy to make a decision soon. pic.twitter.com/IxmifpU00r

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 24, 2023