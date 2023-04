Spalletti: «Milan fortissimo. Non è più forte chi ha più opinionisti che lo dicono»

In conferenza: «Se ci saranno conseguenze lo vedremo quando ci giocheremo di nuovo e anche dalla prossima partita a Lecce. Qualche volta è successo di riperdere»

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha risposto alle domande dei giornalisti al termine della gara contro il Milan

Cosa è successo?

«Che non abbiamo espresso il nostro solito gioco»

Sulla lite con Leao e Maldini?

«Vi hanno raccontato male, ci sono immagini dove Leao mi dice di lasciar perdere la cosa successa con Maldini. Con Maldini è successo che stavo parlando col direttore di gare chiedendo spiegazioni e lui è passato sbracciando e parlandomi addosso e facendo finta in maniera irrispettosa»

Può essere qualcosa che rimane nella testa

«Non lo so quello che ci sarà, lo vedremo quando ci giocheremo di nuovo e anche dalla prossima partita a Lecce. Qualche volta è successo di riperdere e la squadra fin dall’anno scorso siamo ricaduti anche, ma poi abbiamo reagito nella maniera giusta»

Il rientro di Raspadori

«È rientrato benissimo, si è allenato benissimo, ha fatto vedere che è a posto. Per noi era fondamentale dagli questi 20 minuti perché così chiude il suo rientro in squadra. Non sono riusciti a raddrizzare la partita perché il risultato era ampio»

Cosa non ha funzionato stasera?

«Gli abbiamo concesso di palleggiare perché nella costruzione abbiamo cominciato male come non ci è mai successo. Poi loro sanno giocare al calcio. Si gioca contro i campioni d’Italia che hanno messo mano nella squadra, poi gli opinionisti nelle tv cambiano le carte in tavola ma loro sono il Milan»

«Abbiamo sbagliato questa partita, se è una buca o una voragine non lo so nel senso che noi abbiamo sempre fatto le nostre partite e avuto le nostre reazioni corrette. Abbiamo sempre fatto i complimenti ai calciatori per quello che hanno fatto fino ad ora, che abbiamo giocato una partita sotto livello ci può stare. Per cui io sono molto fiducioso»

