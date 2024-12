Conte, mai il Napoli ha avuto un allenatore così pagato: triennale da sei milioni più parecchi bonus (Sky)

L’idea è quella di ripartire da quanto di buono questo Napoli abbia al di là di questa stagione disastrosa e aggiustarlo con un paio di difensori e l’erede di Osimhen

A Sky fanno il punto della situazione sulla trattativa che dovrebbe portare Antonio Conte a Napoli. Ormai mancherebbe solo l’ufficialità che potrebbe arrivare già la prossima settimana. Nel frattempo Conte è già a lavoro con Manna, il nuovo ds ufficializzato qualche giorno fa, per tenere i migliori della rosa e aggiustare la squadre con qualche innesto. A Sky, l’inviato Francesco Modugno sottolinea che a Napoli mai c’è stato un allenatore così pagato.

Tempi un po’ dilatati, ma l’accordo con Conte c’è

Le parole di Modugno a Sky:

«I tempi con il Napoli sono sempre un po’ dilatati. Nella sostanza c’è l’accordo, c’è un triennale da sei milioni più un bel po’ di bonus, c’è un progetto di sostenibilità ambiziosa. L’idea è quella di ripartire da quanto di buono questo Napoli abbia al di là di questa stagione disastrosa. La squadra ha valore e Conte lo sa e lascia ai suoi legali la questione contrattuale. Con Manna già a lavoro per migliorare il Napoli. Prima di tutti si sta cercando di tenersi i giocatori più importanti, a cominciare da Di Lorenzo. Così come anche Kvara che è un obiettivo neanche troppo nascosto del Psg ma che il Napoli considera incedibile. Così anche Lobotka, Meret, Anguissa. Una squadra da aggiustare con un paio di difensori. Buongiorno resta l’idea forte e poi bisogna trovare l’erede di Osimhen. Lukaku è l’idea che torna in maniera prepotente. Conte ha già lavorato con lui. Le altre opzioni non mancano ma in società si lavora per arrivare all’ufficialità. Il Napoli di Conte inizia a prendere forma, mai il Napoli ha avuto un allenatore così pagato».

Quanto costa davvero Conte? Tre anni fa all’Inter, tra mercato e stipendi, fu un bagno di sangue

Antonio Conte, “è fatta” dicono. Sono al vaglio incrociato dei contratti. E allora è anche il momento di rispondere con numeri verificati alla domanda: quanto costa davvero avere Antonio Conte allenatore? Per rispondere Calcio e Finanza si rifà alle uniche cifre paragonabili: quelle della sua ultima avventura italiana, all’Inter.

“Nella stagione 2018/19, l’ultima con Spalletti in panchina, la società allora di Suning aveva registrato costi per la rosa (tra stipendi, ammortamenti e costo dei prestiti) per complessivi 224,2 milioni di euro, dopo aver speso sul mercato poco più di 80 milioni durante l’annata tra la sessione estiva del 2018 e quella invernale del gennaio 2019 per acquistare giocatori come Lautaro e Politano. Per gli allenatori, l’Inter spendeva 16,7 milioni in compensi, mentre aveva ceduto giocatori incassando plusvalenze per 40 milioni, chiudendo poi il bilancio con ricavi per 417 milioni e un rosso pari a 48 milioni”.

