In cima alla lista del Chelsea c’è sempre Osimhen ma il passaggio ai Blues “non è una priorità per il nigeriano” (Daily Mail)

I Blues seguono l’attaccante da diversi anni senza però presentare un’offerta concreta, ma in Premier League anche all’Arsenal sono interessati

Secondo quanto filtra dall’Inghilterra, il Chelsea sta programmano la nuova stagione con il nuovo allenatore Enzo Maresca. A scriverne sono The Sun e il Daily Mail che sottolineano come nella lista dei desideri dei Blues ci sia Victor Osimhen, attaccante del Napoli.

L’interesse di lunga data del Chelsea

“Maresca sarà il nuovo allenatore allo Stamford Bridge questa settimana dopo aver firmato un contratto quinquennale. E l’italiano vuole rinforzare la squadra. Al Chelsea serve un nuovo portiere, la priorità è che sia abile nel giocare da dietro. Il Chelsea vorrebbe prendere anche un nuovo difensore centrale, un terzino sinistro e un attaccante quest’estate“.

Qui entra in gioco Victor Osimhen. “C’è un interesse di lunga data per la stella del Napoli Victor Osimhen, che ha una clausola rescissoria da 113 milioni di sterline. Dovrebbe lasciare il Napoli quest’estate, anche se il passaggio al Chelsea non è considerato una priorità da chi è vicino al nigeriano. I Blues seguono l’attaccante da diversi anni senza formalizzare il proprio interesse, ma anche i rivali della Premier League dell’Arsenal sono entusiasti“.

Il Daily Mail ribadisce il concetto:

“L’italiano (Maresca, ndr) chiede rinforzi nei ruoli di portiere, difensore centrale, terzino sinistro e attaccante sono. Victor Osimhen, attaccante del Napoli con una clausola rescissoria da 113 milioni di sterline, è il nome principale nella rosa dei candidati del Chelsea“.

Lukaku nell’operazione Osimhen che andrà al Chelsea per 90-100 milioni più il belga (Il Giornale)

Lukaku nell’operazione Osimhen che andrà al Chelsea per 90-100 milioni più il belga. Lo scrive Il Giornale con Nicolò Schira.

Il Chelsea continua a corteggiare Victor Osimhen, ma non vorrebbe pagare la clausola da 130 milioni. Il numero 9 – non è un mistero – sogna la Premier League e ha messo i londinesi in cima alla lista delle sue preferenze, poiché vorrebbe giocare nel club reso grande dal suo idolo Drogba e magari emularne le gesta. I contatti sull’asse Napoli-Chelsea sono già partiti da qualche settimana, ma c’è ancora distanza sulle cifre del cartellino. Occhio quindi a un vecchio pupillo di Antonio Conte: quel Romelu Lukaku che farà presto ritorno a Londra dalla Roma, ma non rientra nei piani dei Blues. Big Rom potrebbe essere il sostituto ideale del nigeriano in una operazione da 90-100 milioni più appunto il cartellino del goleador (firmerebbe un triennale), che proprio Conte ha saputo sfruttare e valorizzare al massimo ai tempi dell’Inter. Tanto che il belga tornerebbe volentieri alle sue dipendenze. Sarebbe la soluzione ideale per tutti.

