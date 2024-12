Niente Napoli per Luis Alberto, è vicino al trasferimento in Qatar (Di Marzio)

Lazio e Al-Duhail sono intenzionate a chiudere la trattativa il prima possibile; nelle casse biancocelesti andranno circa 10 milioni.

Anche Luis Alberto sembra essersi fatto ingolosire dal trasferimento in Medio Oriente. Quando aveva annunciato l’addio alla Lazio, anche il Napoli aveva mostrato interesse per il centrocampista spagnolo. Ma ora, secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, è sempre più vicino a firmare per l’Al-Duhail, club che quest’anno si è classificato sesto in campionato.

Luis Alberto, ai dettagli la trattativa per il trasferimento in Qatar

Il giornalista scrive:

Le parti sono in contatto continuo per chiudere. Insomma, Luis Alberto non indosserà la maglia della Lazio nella prossima stagione di Serie A. Trentatré presenze, cinque reti e sette assist. Sono questi i numeri collezionati sul campo dallo spagnolo nell’ultimo campionato. Ma dopo aver annunciato di non far parte del futuro della società, sul centrocampista è arrivato l’interesse dal Qatar. La Lazio infatti è in contatto continuo con l’Al-Duhail per provare a chiudere. La cifra dell’affare è sui 10 milioni di euro e non restano molti dettagli da sistemare.

Lo spagnolo poteva essere al Napoli l’erede di Zielinski

La Gazzetta dello Sport: A proposito di Zielinski, la sua partenza costringe il Napoli a cercare una mezzala di qualità ed esperienza in mezzo al campo. Uno capace di inserirsi, di andare al tiro, di saltare l’uomo e colpire dalla distanza. Il Napoli da tempo ha individuato in Georgiy Sudakov l’erede naturale di Piotr, ma a gennaio non è bastata un’offerta da 40 milioni a convincere lo Shakhtar. Che ne voleva 50 e oggi potrebbe alzare ancora di più il tiro. De Laurentiis, a questo gioco, non ama partecipare: è pronto a fare l’ultima offerta, magari più vicina ai 50, ma intanto lavora con Mazza a un’alternativa che potrebbe essere Luis Alberto, in uscita dalla Lazio. Lotito chiede 15 milioni, ma è anche interessato a Giovanni Simeone.

