L’enigmatico video di Osimhen: i gol più belli con il Napoli senza nessun commento

L’attaccante nigeriano ha pubblicato un video su Instagram senza alcun commento. Potrebbe essere il suo addio al Napoli considerando le voci sul suo futuro

Victor Osimhen torna a parlare, più o meno. L’attaccante del Napoli sembra destinato verso altri lidi, quasi con certezza la prossima stagione non giocherà con indosso la maglia del Napoli. Nelle ultime ora Victor ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram che ricorda tutti i suoi gol più belli con la maglia azzurra. L’elemento curioso è che il calciatore non ha lasciato nessun commento, nessuna descrizione, nessuna caption come dicono i più esperti.

Che sia il suo personale addio alla maglia? Chissà.

Napoli, la volontà è di vendere Osimhen ma l’unica offerta importante arrivata dal Psg è per Kvara (Sky)

Il Napoli continua a lavorare per portare in panchina l’ex ct Antonio Conte. Sky fornisce le ultime notizie relative all’avanzamento della trattative e alle prossime manovre sul mercato del club. In uscita l’unica offerta è arrivata dal Psg ma non per Osimhen. Piuttosto i parigini hanno offerto 100 milioni per Kvara. In entrata si lavora su Buongiorno e su Gudmundsson. Dallo studio di Sky:

«Accordo di massima c’è. Si lavora per le clausole, per i dettagli. De Laurentiis è con la famiglia a Ibiza, perciò non immaginiamo possa arrivare nell’immediato la firma. C’è la voglia di Antonio Conte di abbracciare il progetto del Napoli perché si riparte dopo lo scudetto e una stagione difficilissima. Una stagione senza coppe, e lui fa bene quando arriva senza le coppe. Bisogna capire il mercato in uscita, sicuramente andranno presi due difensori. E forte il pressing su Buongiorno, su Gudmundsson è già partita la trattativa e poi bisogna capire le manovre in attacco. La volontà è di vendere Osimhen, ha uno stipendio molto alto. Si era pensato al Chelsea con Lukaku nella trattativa. Al momento l’unica offerta importante è arrivata dal Psg per Kvara. E poi Di Lorenzo con le parole del suo agente, i fischi. Uno strappo evidente con la città anche perché è incedibile con Conte. Bisogna capire se questo strappo si potrà ricucire».

