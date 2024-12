Il Roland Garros vieta l’alcol sugli spalti. Gli spettatori potranno ubriacarsi prima di entrare

Dopo le proteste dei giocatori per le intemperanze del pubblico, il torneo cerca di correre ai ripari, si fa per dire

Prima Goffin, che è stato il più duro: “Mi hanno sputato addosso, tra poco faranno anche le risse sugli spalti come nel calcio”. Poi Iga Swiatek, che ha usato l’intervista in campo dopo la sua emozionante vittoria su Naomi Osaka per lamentarsi del comportamento della gente: “Mi dispiace, ma quando urlate durante uno scambio, è davvero, davvero difficile restare concentrati”. E prima ancora il pubblico era stato accusato di aver fatto un circo sul campo 12, per aiutare il francese Terence Atmane ad evitare una squalifica dopo aver tirato una pallata al corpo di uno spettatore. Il Roland Garros è diventato una questione di ordine pubblico.

“This is serious for us!” Iga Swiatek took a moment to address the Roland-Garros crowd after her incredible win over Naomi Osaka 🗣️#RolandGarros pic.twitter.com/SLmzTg2wEe — Eurosport (@eurosport) May 30, 2024

E allora la direttrice del torneo, Amelie Mauresmo, ha tenuto un briefing per rafforzare la sicurezza. La montagna ha partorito un topolino. Sarà vietato bere alcolici sugli spalti. Però attenzione: fuori tutto ok, quindi la gente potrà tranquillamente ubriacarsi prima di entrare in campo. Tutto ok.

Al Roland Garros da due anni la birra scorre a fiumi. Sugli spalti ci sono distributori automatici e venditori ambulanti. Si tornerà alle file ai chioschi. Problema risolto.

ilnapolista © riproduzione riservata