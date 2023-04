Maignan è l’Osimhen del Milan: stasera saranno loro due a decidere (Corriere)

Chi tra i due riuscirà a lasciare il segno deciderà la sorte della sua squadra. Una partita dentro la partita, quella tra i vecchi compagni del Lille

Il confronto tra Napoli e Milan nella partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League è tutta da giocare. Il Milan ha un solo gol di vantaggio e nel Napoli torna Victor Osimhen. La partita è del tutto aperta. Il Corriere della Sera scrive che quello che sarà decisivo, per l’esito della partita al Maradona, sarà il duello Maignan-Osimhen.

“Napoli-Milan è tante cose tutte insieme, i lampi di Kvara e Leao, la sagacia di Tonali e Lobotka, le sensazioni forti di due squadre a caccia di un sogno per niente impossibile. Ma sarà soprattutto il faccia a faccia tra Osimhen e Maignan a spostare gli equilibri in una notte che corre sul filo dell’incertezza. Spalletti recupera il suo straripante centravanti, Pioli gli oppone il suo formidabile portiere, il vero valore aggiunto del Diavolo, più ancora del discontinuo Rafa. Una partita dentro la partita, un duello ravvicinato nell’area milanista che può far pendere la qualificazione alla semifinale di Champions da una parte o dall’altra”.

Ora le due squadre sono alla pari, scrive il quotidiano, o quasi:

“Adesso siamo quasi alla pari. Il Milan ha un gol di vantaggio da difendere, il Napoli avrà la spinta della gente e il suo re nel cuore dell’attacco, la spada più affilata per andare in battaglia”.

L’attaccante nigeriano è rientrato in campo con il Verona e ha rassicurato tutti scheggiando una traversa.

“Non basterà l’Osi ritrovato per avere ragione del Milan, ma il capocannoniere del campionato promette di fare tutta la differenza del mondo”.

Dall’altro lato, Maignan, “il miglior portiere della serie A”.

“Super Mike neppure per un minuto ha fatto rimpiangere Donnarumma. Maignan il gatto è la vera forza del Diavolo perché regala sicurezza, personalità, robustezza. Lo scudo giusto in una notte così”.

Da quando il francese è rientrato dopo l’infortunio, il cammino del Milan è cambiato. E se non fosse stato per lui, con la parata straordinaria su Di Lorenzo nella partita di andata, stasera il Milan partirebbe da un altro risultato, probabilmente, non così favorevole.

“Maignan è l’Osimhen del Milan”.

“Ma alla fine, la sfida si risolverà nel duello all’ultimo sangue, una specie di mezzogiorno di fuoco all’ora di cena tra le stelle della notte partenopea, Osimhen e Maignan, vecchi compagni nel Lille. Chi riuscirà a lasciare il segno trasformerà un quarto di finale in una notte indimenticabile”.

ilnapolista © riproduzione riservata