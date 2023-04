L’Inter presenta il ricorso contro la squalifica di Lukaku in Coppa Italia

L’Inter presenta il ricorso contro la squalifica di una giornata di Romelu Lukaku in Coppa Italia. L’attaccante nerazzurro aveva ricevuto il secondo giallo dall’arbitro Massa in Juventus-Inter, gara di andata della semifinale disputata allo Stadium contro i bianconeri dopo l’esultanza post rigore rivolto alla curva della Juventus. Da lì, come noto, si scatenò una rissa in campo. La notizia è sulla Gazzetta dello Sport, che scrive: