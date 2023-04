La rissa indegna tra i giocatori di Juventus e Inter in Coppa Italia (VIDEO)

Finisce malissimo, con un tutti contro tutti. La rissa prosegue anche negli spogliatoi. Espulsi Cuadrado e Handanovic

Finisce in rissa la partita di Coppa Italia fra Juventus e Inter. Le immagini di quanto accaduto in campo sono vergognose. La Gazzetta dello Sport ricostruisce l’indegno finale della partita, con la rissa tra i calciatori delle due squadre nei minuti finali, in campo e negli spogliatoi. Una “sensazione mortificante“, scrive la rosea. Una partita che “finisce a pugni, come in una rissa tra ubriachi. Tutti contro tutti, un mischione indegno a centrocampo“.

Alla fine sono stati espulsi Cuadrado e Handanovic. La rosea racconta cosa è accaduto. Tutto è partito dal rigore segnato da Lukaku, che ha fatto guadagnare all’Inter il pareggio. Mancava poco al termine della partita. L’attaccante belga ha esultato come ha già fatto altre volte, compreso con la Nazionale, portandosi il dito sulla bocca, ma stavolta lo ha fatto rivolgendosi alla curva dei tifosi juventini, che lo avevano preso di mira con ululati razzisti e altre offese indegne.

“Prima di tornare a centrocampo Romelu e Cuadrado entrano a contatto e costringono l’arbitro Massa a mostrare il doppio cartellino giallo: Lukaku viene espulso, Cuadrado resta in campo, ma non per molto. Perché il parapiglia post rigore è soltanto un antipasto di quello che accade poi dopo il fischio finale, quando si accende l’ennesimo capannello in mezzo al campo, stavolta con capitano Handanovic protagonista in nerazzurro. Samir ha assistito alla lite Romelu-Cuadrado a distanza, ma appena la partita va in archivio va a cercare il colombiano per difendere (o vendicare, fate voi) il compagno. In campo entrano tutti, panchinari, staff tecnici e perfino chi non era neanche in distinta. Cuadrado sembra colpire Handanovic con un pugno. Leonardo Bonucci è in borghese, jeans e maglione, ed esce “vincitore” perché è l’unico a riuscire a portare via Cuadrado da quella zuffa. Il capitano juventino prova a calmarlo ma il colombiano lo spinge via, quasi irretito. I nervi sono saltati del tutto, ma il lavoro di Massa non è ancora finito. L’arbitro, prima di rientrare negli spogliatoi, insegue Handa e Cuadrado e li espelle: per loro niente ritorno”.

Ma non finisce qui.

“Già, perché il caos continua nel tunnel che porta agli spogliatoi, dove le telecamere arrivano fino a un certo punto. Si vedono tanti giocatori correre in unica direzione, dove ancora una volta c’è un gruppetto che entra a contatto: spinte, urla e insulti che accendono già il match di ritorno”.

Rissa totale fra Juve e Inter





