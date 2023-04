L’agente di Osimhen: “Tutte fake news, è ancora presto per parlare di mercato” (Mundo Deportivo)

Il quotidiano spagnolo riporta le voci di mercato riguardo all’attaccante del Napoli, ma anche la smentita del suo entourage

A pochi giorni dalla vittoria dello scudetto per il Napoli e dell’incoronazione di Victor Osimhen come uno degli artefici di questa vittoria azzurra, sono tante le voci che si rincorrono sul futuro dell’attaccante nigeriano. Forti le voci sull’interesse di squadre di Premier, ma anche di Bayern Monaco e PSG. Proprio di questo ha scritto il Mundo Deportivo, riportando però anche la risposta dell’entourage dell’attaccante del Napoli che ha smentito categoricamente “Chi dice che ci sono accordi con altre squadre racconta fake news. Ancora troppo presto di calciomercato”.

Del resto oggi anche la Gazzetta dello Sport aveva sottolineato come De Laurentiis si convinto di voler tenere ancora il campione nigeriano

“Tenere Osimhen un altro anno potrebbe essere una scelta definitiva più che una tentazione, per tanti motivi: intanto per accontentare Spalletti, che in due anni di lavoro ha trasformato una potenziale stella in centravanti devastante. E poi per l’ambizione stessa del club: la marcia del Napoli è stata esaltante, in Italia e in Europa, dove De Laurentiis vuole continuare a incantare”

